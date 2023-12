Dodatkowy ogień z dział i pocisków okrętu zdają egzamin. Sami marynarze podkreślają, że pracują praktycznie bez przerwy, ćwicząc w dzień i broniąc Kijowa w nocy. Siła ognia "Buczy" wystarczy, aby zatrzymać atak kilku dronów Shaded, z którymi głównie muszą się mierzyć obrońcy.

Okręt klasy Hiurza-M "Bucza". Strażnik Kijowa

Hiurza-M to nazwa kutrów artyleryjskich projektu 58155, które po raz pierwszy trafiły na wyposażenie ukraińskiej marynarki w 2016 roku. Powstały jako okręty do patrolowania płytkich akwenów jak rzeki, jeziora czy morze w odległości do 20 mil morskich od brzegu. Przed wojną ich główną misją było zwalczanie przemytu na Dunaju. Sama "Bucza" jest najnowszym okrętem tej klasy, który wszedł do służby w maju br. Jego nazwa jest niezwykle symboliczna i odnosi się do miasta, w którym Rosjanie podczas trwającej wojny dokonali przerażających zbrodni.

Pomimo dość niewielkich rozmiarów, kutry klasy Hiurza-M mają bardzo silne uzbrojenie. Mieszczą się na nich dwa zdalnie sterowane systemy wieżowe Katran-M. W nich umieszczone są działka 30 mm i wyrzutnie kierowanych pocisków do niszczenia czołgów Stugna. Załoga ma też do dyspozycji ręczne wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych Igła. Do ochrony okręty klasy Hiurza-M wykorzystują systemy UPPP-20, które wykrywają nadlatujące zagrożenie jak pociski kierowane i wypuszczają specjalne wabiki. Ich działanie można porównać do polskich systemów Obra, montowane na polskich ciężkich wozach bojowych jak czołgi PT-91 Twardy czy transportery Rosomak.

Kutry artyleryjskie klasy Hiurza-M

Podstawowe informacje:

Producent: Kuznia na Rybalskomu





Wyprodukowana liczba: 8

Ogólne parametry techniczne:

Długość całkowita: 23 m





Szerokość: 4,8 m

Załoga: 5 osób

Wyporność standardowa: 54 t

Zanurzenie: 1 m

Mobilność:

Napęd: 2x silniki diesla 1125 Caterpillar C18 i 2x wały

Prędkość maksymalna: 25 węzłów (46 km\h)

Zasięg: 900 mil morskich (1666 km) przy średniej prędkości 12 węzłów (22 km\h)

Uzbrojenie:

2x działka 30 mm ZTM1, strzelające amunicją przeciwpancerną, zapalającą i wybuchową

2x granatniki 30 mm KBA-117

2x karabiny maszynowe 7,62 mm KT

4x kierowane pociski przeciwpancerne Stugna

2x (minimum) ręczne wyrzutnie przeciwlotnicze 9K38 Igła

Systemy elektroniczne:

1x radar 2D Delta-M

1x radar nawigacyjny w paśmie X Furuno

1x sonar Cerebrus Mod2