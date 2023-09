Nuklearny bombowiec NATO otrzyma ważne ulepszenie

B-52 Stratofortress to atomowy olbrzym USA i NATO

Boeing B-52 to ogromny amerykański bombowiec strategiczny, zdolny do przenoszenia ładunków atomowych. Jego pierwsze modele weszły do służby w latach 50. i do dziś stanowią podstawę lotniczego komponentu nuklearnej triady USA i tym samym NATO. To prawdziwy olbrzym, którego najnowsza wersja B-52H, która obecnie znajduje się w służbie, ma aż 56,4 metrów rozpiętości skrzydeł, mogąc przenieść ładunek uzbrojenia rzędu aż 32 ton.

Jako samolot służący głównie do przenoszenia broni atomowej charakteryzuje się ogromnym zasięgiem, wynoszącym w wersji B-52H ponad 16 tysięcy kilometrów. To samolot służący jako swoisty straszak USA. Tuż po inwazji Rosji na Ukrainę B-52 pojawiły się w Europie, głównie latając na terenie państw bałtyckich, jednak parę razy znalazły się także w Polsce.

Silniki F130 mają być podstawową cechę najnowszej wersji B-52J, wraz z nowymi radarami AN/APG-82. Te bombowce mają wejść do służby pod koniec lat 20. i pozwolić B-52 Stratofortress na działanie do lat 50. W ten sposób ten bombowiec nuklearny stanie się jedynym samolotem US Air Force, który służył całe 100 lat.