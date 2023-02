Ukraińskie służby otrzymały 35 zestawów systemów saperskich PK-8, które już są wykorzystywane w najbardziej niebezpiecznych obszarach kraju. Trzeba podkreślić, że sprzęt jest wyłącznie produkcji ukraińskiej.

Jak powiedział Aleksiej Krawczuk z Sił Zbrojnych Ukrainy: - System przeznaczony jest do bezprzewodowego sterowania polami minowymi, urządzeniami wybuchowymi czy wybuchami obiektów przygotowanych do zniszczenia. W czasach sowieckich oddziały inżynieryjne były uzbrojone w podobny system - duży i bardzo ciężki, do jego przeniesienia potrzebne były aż dwie osoby. Ten system jest kompaktowy, może być łatwy do przenoszenia.

Reklama

Krawczuk dodał również, że nowy system znacznie przewyższa rosyjskie odpowiedniki pod każdym względem. Sprzęt jest w stanie obsłużyć do ośmiu urządzeń wybuchowych. Zasięg w zabudowie miejskiej wynosi 1000 metrów, z kolei na terenie otwartym nawet do 3000 metrów.