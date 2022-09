Wojna jest matką wynalazków. To zdanie znalazło kolejne potwierdzenie w Ukrainie, gdzie opracowano nowy model robota do operacji dywersyjnych. Jest to zdalnie sterowana platforma na czterech kołach, która jest w stanie poruszać się nawet w bardzo trudnym terenie. Panel sterujący przypomina ten, który wykorzystują modelarze. Na robocie zamocowano kamerę, a operator widzi obraz transmitowany on-line z pojazdu.

Zdjęcie Robot z granatnikiem jest tak naprawdę lądowym dronem. Jego zadaniem jest atak podczas operacji dywersyjnych. / Twitter

Na platformie zamocowano prawdziwego potwora, czyli amerykański jednostrzałowy granatnik przeciwpancerny M72 LAW. Ta broń została wprowadzona do uzbrojenia na początku lat sześćdziesiątych i była następcą legendarnej Bazooki. W następnych latach pojawiły się odmiany M72A1, M72A2, M72A3 M72-250 i M72 ILAW, które różniły się konstrukcją pocisku. Wybór akurat M72 LAW jest idealny do robota Ukraińców ze względu na relatywnie małą wagę i daleki zasięg, na jaki jest w stanie wystrzelić granat.

M72 LAW najważniejsze dane:

aga: 2,5 kg (w położeniu bojowym) Kaliber: 66 mm

Zasięg skuteczny: 200 m

Nowa broń Ukraińców zaprezentowana została na razie tylko w mediach społecznościowych, ale spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. Już została ochrzczona "kosiarką do wycinania orków".



Zadanie: zniszczyć i uciec

Robot z granatnikiem to efekt doświadczenia, jakie po wielu miesiącach walki z Rosjanami zdobyli Ukraińcy. Od czasu pojawienia się bojowych dronów Rosjanie nauczyli się obserwować cały czas niebo. Jeśli tylko zostanie zauważony bezzałogowiec, natychmiast w jego kierunku padają strzały, a sprzęt często jest niszczony. Operatorzy dronów bojowych coraz częściej narzekają, że mogą nimi przeprowadzać akcje jedynie w nocy. Robot z granatnikiem może niepostrzeżenie dotrzeć w pobliże pozycji wroga, ustawić się i oddać strzał, a następnie błyskawicznie odjechać. Wystarczy, że zasięg pracy robota wynosi kilkaset metrów, aby przeprowadzać udane akcje dywersyjne i niszczyć pojazdy lub oddziały Rosjan.