Ogromne zainteresowanie nową polską bronią. "Padają jak muchy"

Systemy APS wykrywają i pacyfikują drony kamikadze

Najciekawszą technologią opracowaną przez APS są radary rodziny FIELDctrl 3D MIMO. Mogą one pochwalić się znacznie większą skutecznością od konkurencji. Można nawet śmiało rzec, że gdy są w akcji, "drony padają jak muchy". Przydają się one do wykrywania bardzo małych obiektów, które mają prawie zerową prędkość Dopplera. Mogą one szybko sklasyfikować obiekty powietrzne, jak drony czy ptaki (również rodzaje istniejących dronów), na podstawie specjalnie opracowanego algorytmu.

Radary FIELDctrl 3D MIMO w różnych wersjach mogą wykrywać cele i je identyfikować na dystansie od 3 do 6 kilometrów. Ale to nie wszystko. Te systemy można zakupić osobno oraz w zestawach z własnym systemem dowodzenia i kierowania C2 oraz zapewniającego nie tylko wykrywanie, śledzenie i identyfikację, ale również neutralizację bezzałogowców powietrznych.