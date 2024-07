Ogromny transport najnowszych czołgów. Rosjanie w potrzasku

Rosyjscy żołnierze narzekają na czołgi T-90M

Maszyny mają wspomóc żołnierzy w obwodzie donieckim czy charkowskim, gdzie obecnie trwa rosyjska ofensywa, a po wakacjach może ruszyć dodatkowa z terenów obwodu briańskiego i kurskiego, czyli rosyjskich graniczących z Ukrainą. Z oficjalnych danych wynika, że Rosjanie wyprodukowali w 2023 roku ok. 600 czołgów i dodatkowo ok. 200 wyremontowali. Kreml chciał osiągnąć produkcję na poziomie 2000 sztuk, ale jak widzimy to nierealne i nie stanie się rzeczywistością również w tym roku.

Czołgi T-90M są uznawane przez Ukraińców za przeciętne maszyny. Pojazdy o wartości 5 milionów dolarów za sztukę były już niszczone za pomocą ręcznych wyrzutni i dronów, a nawet kilka razy do ich neutralizacji użyto tylko zwykłego niekierowanego granatnika przeciwpancernego AT4 od firmy SAAB kosztującego ok. 1500 dolarów. Na ten rosyjski typ pięści pancernej narzekają sami rosyjscy żołnierze.

W nowych modelach z oszczędności nie instaluje się nawet klimatyzacji, bez której można dosłownie ugotować się na pokładzie maszyny w gorące letnie dni. Czołg wszedł do służby pod koniec 2021 roku. Rosja przed atakiem na Ukrainę miała zaledwie 67 takich maszyn. W trakcie wojny zwiększono produkcję, ale i tak Ukraińcom udało się do tej pory uszkodzić lub zniszczyć ponad 100 sztuk tego pojazdu.

Co to jest rosyjski czołg T-90M?

T-90M to najnowsza, zmodernizowana wersja rosyjskiego czołgu podstawowego T-90 (wdrożenie w 1993 roku), która powstała w Biurze Konstrukcyjnym Budowy Maszyn Ciężkich (KBTM) w wyniku pracy rozwojowej o kryptonimie "Proryw-3". Na pokładzie T-90M pojawiła się zmodernizowana armata gładkolufowa 2A46M-5 kal. 125 mm, przystosowaną do wykorzystywania nowych długich pocisków 3BM70. Nie zabrakło też nowego systemu kierowania ogniem oraz zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia z karabinem maszynowym na stropie wieży.

Zadbano również o wzmocnienie opancerzenia z montażem modułów nowego pancerza reaktywnego "Relikt" na kadłubie i wieży oraz pancerza prętowego z tyłu. T-90M ma również nową, spawaną wieżę o zmienionej konstrukcji. Zainstalowano także nowy silnik wysokoprężny W-92S2 o mocy 1130 KM z automatyczną przekładnią oraz generatorem APU.