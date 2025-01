Eksperci militarni żartują, że Rosjanie chcą zająć stolicę Ukrainy, a najlepiej cały kraj, tymczasem nie są w stanie wyzwolić małego kawałka swojej ziemi. Na razie nic nie wskazuje na to, by im się udało odzyskać obwód kurski co najmniej do wiosny. Nie można tutaj nie wspomnieć, że kilka dni temu, front na tym kierunku opuścili północnokoreańscy żołnierze. Ponieśli tak duże straty, że muszą teraz wyleczyć rannych i się przegrupować.