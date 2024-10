Osiem wyjątkowych samolotów P-8A Poseidon dla sąsiada Polski

Bundeswehra zamówiła w Stanach Zjednoczonych osiem samolotów Boeing P-8A Poseidon, które nazywane są "królami mórz", ponieważ są najbardziej na świecie wyspecjalizowane w wykrywaniu wrogich okrętów podwodnych. Okazuje się, że pierwsze trzy maszyny znajdują się w budowie w fabryce Boeinga w stanie Waszyngton, a jedna przebywa na stanowisku montażu końcowego. Dziewiczy lot tego samolotu spodziewany jest już w przyszłym miesiącu.

Bundeswehra poinformowała, że samoloty P-8A to wysoce wydajna platforma zaprojektowana do zwalczania okrętów podwodnych [ASW] i prowadzenia obserwacji morskiej dalekiego zasięgu. Maszyny mają wzmocnić niemieckie zdolności morskie w nadchodzących latach. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza teraz, gdy coraz bardziej narastają napięcia pomiędzy Rosją a krajami NATO.

