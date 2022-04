Oto nowe polskie drony kamikadze od Grupy WB

Drony to nie tylko domena Stanów Zjednoczonych czy Turcji, również polskie koncerny zbrojeniowe takie produkują. Cieszą się one dużą popularnością i są cenione np. przez ukraińskich żołnierzy, bo skutecznie za ich pomocą można likwidować oddziały rosyjskiej armii.

Ostatnimi czasy bardzo często są wykorzystywane drony rozpoznawcze FlyEye. Teraz koncern Grupa WB zaprezentował na targach POLSECURE w Kielcach nowego drona. Jest to kompaktowy szturmowo-rozpoznawczy wielowirnikowiec.

Nowy kompaktowy dron od polskiej Grupy WB

Jak widać na opublikowanym nagraniu, urządzenie może być przenoszone w formie cylindra. Gdy zajdzie potrzeba jego uruchomienia i wysłania w misję, wówczas wystarczy wystrzelić go z wyrzutni lub zwolnić pierścień zabezpieczający i podrzucić w powietrze, a dron uruchomi się i odleci.

Na razie niewiele wiadomo o tym bezzałogowcu, ale z pierwszych ujawnionych informacji wynika, że urządzenie może pełnić rolę obserwacyjną lub uderzeniową. W tym drugim przypadku, dron jest wyposażany w ładunek wybuchowy, czyli realizuje misję kamikadze.

Firma zapewnia też integrację z systemem AMSTA czy platformami UGV/USV/UAV. Drony mają też działać w systemie roju. Jak podaje serwis MiliMag, maksymalny zasięg lotu ma wynosić 2000 metrów przy długotrwałości lotu od 20 minut do 40 minut.

Drony pacyfikują rosyjskich żołnierzy na Ukrainie

Eksperci z NATO wielokrotnie podkreślali, że wojny XXI wieku, czyli m.in. ta tocząca się na Ukrainie, to pole do działania wszelkiej maści dronów i wyrzutni przeciwpancernych. To one obecnie pozwalają ukraińskiej armii tak skutecznie walczyć z Rosją, chociaż ma ona nieporównywalnie potężniejszą armię.

Polska już na początku wojny na Ukrainie przekazała tamtejszej armii drony obserwacyjne FlyEye, które również świetnie obserwują nasze wschodnie granice. Nie jest wykluczone, że również nowe drony od Grupy WB trafią w ręce żołnierzy naszego wschodniego sąsiada.