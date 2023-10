Pancerna fala Izraela rusza na Gazę. Nowa faza wojny

Pumy służą Izraelczykom w Strefie Gazy przede wszystkim do usuwania min. Na wyposażeniu wozu jest 20 rakiet, które po wystrzeleniu, wypuszczają nad wycelowanym obszarem chmurę paliwa, która ulega detonacji. Wywołana eksplozja niszczy większość min.

Prócz tego Pumy wykorzystywane są przez IDF do budowania mostów i transportowania uszkodzonych pojazdów ze strefy walki. Co ciekawe nie są to bezbronne wozy, gdyż wyposażono je w trzy karabiny maszynowe oraz granatnik.

Zdjęcie Izrael podczas operacji lądowy w Strefie Gazy wykorzystuje także haubice M109 oraz śmigłowce bojowe AH-64 Apache. Ostrzeliwują jednak pozycje Palestyńczyków jeszcze z terenów Izraela / IDF Spokesperson's Unit / Wikimedia

Początek potwornego ataku

Izrael zachowuje w tajemnicy wiele rzeczy nt. trwających działań w północnej Strefie Gazy. Nie można więc powiedzieć ilu żołnierzy obecnie bierze udział w walkach. Niemniej mamy tu do czynienia na razie ze stosunkowo niewielką siłą.



Wcześniej wiele raportów wskazało, że na granicy ze Strefą Gazy Izrael zgromadził ponad 100 tysięcy żołnierzy, w tym wielu rezerwistów. Niewątpliwie, aby zająć i utrzymać ten teren będzie potrzebna wielka siła. Strefa Gazy, mimo że jest mniejsza od Trójmiasta stanowi prawdziwą fortecę, gdzie siły Hamasu zmienią każde miasto w punkt obronny. Walki miejskie, do których jeszcze nie doszło na szerszą skalę, będą prawdziwym problemem Izraelczyków.

Zdjęcie Opór Hamasu i zurbanizowany teren walk sprawi, że walki izraelskiej ofensywy będą drogą przez piekło / MAJDI FATHI / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Dlatego IDF wykorzystuje połączone uderzenie z lądu, wody i powietrza, za pomocą różnych formacji jak standardowe jednostki piechoty, wojska inżynieryjne, siły pancerne czy oddziały specjalne. Jak teraz dzieje się to jeszcze w dość niskiej intensywności, tak w przypadku szturmu np. bezpośrednio na Gazę Izrael przeprowadzi potworne uderzenie, wykorzystując swoją siłę ognia.

Będzie to przy tym prawdziwe piekło dla cywili, co niejako wiąże się z obecnym sposobem walki Izraelczyków. Analityk Bill Roggio z think-thanku Fundacja Obrony Demokracji podkreślił, że obecna metodyczna taktyka Izraelczyków może wynikać z międzynarodowej presji, aby ograniczyć postronne ofiary cywilne. Niemniej przy pełnej ofensywie to zwyczajnie nie będzie miało miejsca, co pokazują dotychczasowe bombardowania Gazy.

Zdjęcie O brutalności pełnej ofensywy Izraela świadczy trwające od początku wojny bombardowanie Gazy ostrzałem artyleryjskim i nalotami. Według Hamasu do tej pory przez całą kampanię samego bombardowania w Strefie Gazy miało zginąć 8000 ludzi / FADEL SENNA / AFP / AFP

Jak długo będzie trwać ofensywa Izraela w Strefie Gazy?

Izraelskie władze mimo optymizmu zapewniły, że nowa operacja w Strefie Gazy będzie nie tylko trudna, ale przede wszystkim długa. Zniszczenie zagrożenia ze strony Hamasu wymaga zdobycia dominacji w całej Strefy Gazy. Fanatyczni bojownicy Hamasu walcząc o swoje być albo nie być będą w tym jednym z najgroźniejszych przeciwników.

Jak wskazuje korespondent Bruce Einhorn w rozmowie dla Bloomberg Australia cała ofensywa Izraela w Strefie Gazy może zająć maksymalnie aż 6 miesięcy. Mają to być szacunki samych izraelskich wojskowych. Niemniej armia Izraela tak naprawdę w najnowszej historii nie stała jeszcze przed tak dużym wyzwaniem, jak zdobycie całkowitej kontroli nad Strefą Gazy, która jest fortecą.

Stąd jest bardzo prawdopodobne, że operacja się przedłuży i pochłonie dużą liczbę ofiar. Jeśli Izrael faktycznie widzi w tym szansę na zniszczenie jednego z największych zagrożeń i przejęcie kluczowego terenu, nie cofnie się nawet pomimo dużych kosztów. Niemniej oznacza to kompletną dewastację Strefy Gazy i jej populacji Palestyńczyków, którzy już cierpią ogromne katusze. Być może niedługo na zawsze stracą swój dom i będą musieli uciec do innych państw arabskich.