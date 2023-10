Pociskami, które oryginalnie były w stanie przechwycić cel w odległości od 4 do 70 km, ale w 2012 roku poinformowano, że Rafael rozpoczął prace nad zwiększeniem zasięgu systemu do 250 km.

Tamir to pocisk uzbrojony w głowicę z zapalnikiem zbliżeniowym i naprowadzany przy pomocy czujników elektrooptycznych, który waży 90 kg, ma 3 metry długości, może osiągnąć prędkość 2,2 Macha i przechwycić cel lecący na wysokości ok. 3 km. Każdy pocisk Tamir kosztuje około 40 tys. dolarów, ale eksperci są zgodni, że jest warty tej ceny, bo m.in. dzięki niemu Żelazna Kopuła ma wskaźnik sukcesu na poziomie około 90 procent.

Izrael dostał też zestawy JDAM i inne uzbrojenie

Pomoc USA na rzecz systemu Żelaznej Kopuły obejmuje także zestawy JDAM, które służą do ulepszania systemów nawigacji "głupich bomb" i przekształcania ich w broń precyzyjnie naprowadzaną, czyli "inteligentne bomby". Pierwsza dostawa broni obejmowała także ok. 1000 inteligentnych bomb o małej średnicy, ale dokładna ilość broni wysłanej do Izraela z oczywistych powodów nie jest oficjalnie podawana - wiadomo jednak, że część wysiłków na rzecz pomocy Izraelowi obejmuje przyspieszenie dostaw broni i sprzętu, który Izrael kupił już od USA. Stany Zjednoczone wysłały także do regionu okręty wojenne, lotniskowce, myśliwice i tysiące żołnierzy, co pomóc ma Izraelowi w planowaniu i operacjach wywiadowczych.