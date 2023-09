Pancerz z opon. Ostatnia deska ratunku dla Rosjan?

Ochrona przed ukraińskimi dronami

Rozmieszczenie opon na całej powierzchni samolotu ma być rzekomo sposobem na ochronę przed nadlatującymi dronami strony ukraińskiej. Chodzi o modele kamikaze, które próbują wlecieć w dany sprzęt agresora. Okazuje się, że Rosjanie chcą zminimalizować ryzyko straty jednostki. Ich zdaniem, opona może przyjąć część energii kinetycznej.

Wybuch drona może wtedy nastąpić dalej od kadłuba, co albo zmniejszy uszkodzenia, albo pozwoli ich uniknąć. Trzeba przyznać, że to dość osobliwy sposób na ochronę pojazdów w dobie tak zaawansowanej techniki wojskowej. Jak podaje portal bulgarianmilitary.com, rozwiązanie to ma być rzekomo tymczasowe.