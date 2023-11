Panika Rosjan po ukraińskim ataku odwetowym HIMARS

Ukraiński odwet na Rosjanach za masakrę żołnierzy

Siły Zbrojne Ukrainy oświadczyły, że był to atak odwetowy za masakrę ukraińskich żołnierzy z początku miesiąca. Otóż 3 listopada, w obchodzonym na Ukrainie Dniu Wojsk Rakietowych i Artylerii, rosyjska rakieta Iskander-M uderzyła w przygotowanych do odznaczenia artylerzystów 128 Brygady Piechoty Górskiej. Do masakry doszło w miejscowości Zariczne w obwodzie zaporoskim.

Przedstawiciele Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowali o śmierci nawet 50 żołnierzy i kolejnych 53 rannych. Dwa dni później w obwodzie zakarpackim, gdzie na stałe dyslokowana jest 128 BPG, ogłoszono w związku z masakrą trzydniową żałobę.