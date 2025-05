Załogi czterech polskich K2GF Black Panther z 1. batalionu 9. Kawalerii Pancernej z Braniewa biorą udział w ćwiczeniach SlovakShield25. To debiut tych maszyn w barwach Wojska Polskiego za granicą, od momentu ich wprowadzenia do naszej armii w 2022 roku, po zakupie od południowokoreańskiej firmy Hyundai Rotem . Teraz będą mogły pokazać interoperacyjność w ramach struktur NATO.

Na ten moment jeszcze trwają negocjacje nad ostateczną konfiguracją czołgu K2PL . Według planów ma zostać wyposażona w dużo elementów polskiej produkcji. Ma posiadać m.in. wzmocnione opancerzenie, najprawdopodobniej w burtach wieży i kadłuba. Może nim być opracowany przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia pancerz reaktywny Pangolin, stanowiący następcę podobnego pancerza ERAWA z czołgów PT-91 Twardy. Jak podaje Wojsko Polskie elementem modernizacji K2 do standardu PL ma być doposażenie w system obserwacji dookólnej, aktywny system ochrony pojazdów ASOP, oraz karabin 12,7 mm WKM.

Niemniej na ten moment K2PL jeszcze nie istnieje i o jego faktycznej konfiguracji dowiemy się najprawdopodobniej, gdy z Hyundai Rotem podpisana zostanie druga umowa wykonawcza na kolejne wozy . Obok tego ma zostać ustanowiona produkcja tych maszyn w Polsce. Do teraz jednak ten kontrakt jest jeszcze negocjowany.

Według umowy ramowej na zakup czołgów K2 Polska może pozyskać aż 1000 tych maszyn. To jednak zależy od postępów nad umowami wykonawczymi

Czołgi K2 to najnowsza broń Wojska Polskiego

Pierwsze czołgi K2 trafiły do Wojska Polskiego w sierpniu 2022 roku w ramach umowy wykonawczej z 27 lipca 2022 roku . Kosztowała 3,37 mld dolarów i na jej podstawie do 2025 roku powinniśmy posiadać 180 czołgów w wersji GF. Obecnie dostarczono ich 110 sztuk i wchodzą na wyposażenie batalionów właśnie 9. Kawalerii Pancernej, 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Obok nich niewielką liczbę czołgów K2 posiada Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Czołgi K2GF mają trzyosobową załogę, 10,8 m długości, 3,6 m szerokości i 2,4 m wysokości. Jako napęd wykorzystują silnik wysokoprężny Doosan DST o mocy 1500 KM z automatyczną skrzynią biegów. Przy masie maksymalnej ok. 55 ton osiągają prędkość do 65 km/h na drodze i 50 km/h w terenie, mogąc jechać maksymalnie na odległość do 450 km. Ich uzbrojenie stanowi armata Hyundai WIA CN08 120 mm o długości 55 kalibrów.