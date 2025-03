Obwód ługański był jedynym regionem Ukrainy, poza anektowanym przed 11 laty Półwyspem Krymskim, w całości kontrolowanym przez rosyjskie wojska. To się jednak zmieniło, bo jak poinformował wczoraj 3. Korpus Armijny, ukraińskie siły zbrojne odbiły miejscowość Nadija, a konkretniej obszar o powierzchni 3 kilometrów kwadratowych. Jak dodał jego dowódca, płk Andrij Biłecki, jego zajęcie kosztowało wroga dwa miesiące wysiłków i dwa zniszczone pułki zmechanizowane, tymczasem Ukraińcy odbili go w czasie 30-godzinnej akcji.

Dziś możemy zaś obejrzeć pierwsze nagrania z tej operacji wojskowej, podczas której żołnierze 3. Samodzielnej Brygady Szturmowej zostali zauważeni w zmodyfikowanej wersji brytyjskiego lekkiego opancerzonego wozu rozpoznawczego Ferret Mk1. Jak informuje magazyn Wodohraj, jednostka - która odegrała istotną rolę w wyzwoleniu Nadiji - została prawdopodobnie pozyskana dzięki staraniom wolontariuszy.

Historia i charakterystyka Ferret Mk1

Ferret Mk1 to lekki wóz rozpoznawczy opracowany przez brytyjską firmę Daimler w latach 50. XX wieku. Był szeroko wykorzystywany przez siły zbrojne Wielkiej Brytanii oraz liczne armie na całym świecie - do zakończenia produkcji w 1971 wyprodukowano ponad 4400 sztuk w 16 wersjach. To następca samochodu pancernego Daimler Dingo, a jego podstawowym zadaniem było prowadzenie działań zwiadowczych, patrolowanie oraz zapewnianie łączności jednostkom operującym na froncie. Dzięki niewielkim rozmiarom, wysokiej mobilności oraz cichej pracy silnika, pojazd świetnie sprawdzał się w trudnym terenie.

Podstawowa wersja Mk1 jest wyposażona w 6-cylindrowy silnik Rolls-Royce B60 o mocy 129 KM, który zapewnia prędkość maksymalną do 93 km/h. Jego zbiornik paliwa o pojemności 96 litrów pozwala zaś na przejechanie do 300 km. Ferret mierzy 3,84 m długości, 1,9 m szerokości i 1,88 m wysokości, a jego masa bojowa to 4400 kg. Jest w stanie bez przygotowania pokonać brody o głębokości 0,91 m, a po przygotowaniu nawet 1,52 m, rowy o szerokości 2,22 m czy ściany o wysokości 0,46 m. Opancerzenie wykonane z płyt stalowych chroni załogę przed ostrzałem z broni ręcznej i odłamkami, a w zależności od konfiguracji pojazd może być uzbrojony w karabin maszynowy kal. 7,62 mm.

Modernizacja i wykorzystanie przez siły ukraińskie

Pojazd użyty przez ukraińskich żołnierzy przeszedł istotne modyfikacje, dostosowujące go do współczesnego pola walki. Jednym z najbardziej zauważalnych ulepszeń jest rozbudowany system klatek ochronnych, który mają chronić przed dronami-kamikadze i zapewniać dodatkową ochronę w przypadku ataku amunicją kumulacyjną.

Pojazd został też wyposażony w systemy walki elektronicznej działające na różnych częstotliwościach. Tego rodzaju technologie są kluczowe w nowoczesnym konflikcie, umożliwiając zakłócanie sygnałów dronów rozpoznawczych i bojowych, a także utrudniając komunikację jednostkom przeciwnika. Dzięki temu Ferret Mk1 mógł pełnić rolę nie tylko pojazdu rozpoznawczego, ale także mobilnej platformy do zakłócania sygnałów, wspierając działania ukraińskich wojsk na froncie.

Ukraińska adaptacja zachodniego sprzętu

Zastosowanie zmodyfikowanego Ferreta Mk1 przez ukraińskie siły zbrojne jest kolejnym przykładem ich zdolności do elastycznego dostosowywania zachodniego sprzętu wojskowego do realiów współczesnej wojny. Takie podejście pozwala skutecznie wykorzystywać dostępne zasoby i maksymalizować ich potencjał, co jest kluczowe w obliczu intensywnych działań wojennych i coraz większych trudności w pozyskaniu nowego sprzętu.

