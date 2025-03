W wyniku uderzenia dolnej części kadłuba samolotu w pas startowy oderwał się lewy silnik. Dopiero później piloci wypuścili spadochrony hamujące, by maszyna mogła wytracić prędkość. Po zatrzymaniu ogień jednak dość szybko zgasł. Jeden z komentatorów zauważył, że przed takim lądowaniem opuszczana jest klapa osłony kabiny nawigatora, co ułatwia ewakuację w przypadku przewrócenia się samolotu. To podkreśla, że Su-34, mimo już nie tak nowoczesnej konstrukcji, jest przygotowany na sytuacje awaryjne, co może świadczyć o pragmatycznym podejściu projektantów do realiów pola walki.