Płaszczka w końcu pływa. Northrop Grumman pokazał Manta Ray

O programie Manta Ray pisaliśmy już pod koniec 2021 roku, kiedy to DARPA wybrała dwóch wykonawców dla tego projektu, czyli Northrop Grumman Systems Corporation i Martin Defense Group. Agencja poinformowała wtedy, że każdy z wojskowych gigantów zbuduje swoją wersję demonstracyjną drona i wygląda na to, że ten pierwszy właśnie wywiązał się z zadania i jest gotowy do prezentacji prototypu.



Warto tu wyjaśnić, że chodzi o podwodne drony przypominające płaszczki, które będą oferować daleki zasięg, dużą wytrzymałość i autonomiczne działanie w ramach oceanicznych misji, a wszystko bez jakiejkolwiek pomocy człowieka w zakresie ładowania, utrzymania i logistyki. Oznacza to, że Manta Ray musi być maksymalnie samowystarczalny i to w niesamowicie wymagającym podwodnym środowisku. Udało się?



Northrop Grumman prezentuje prototyp Manta Ray

Northrop Grumman przekonuje, że tak, chociaż ze względu na charakter projektu, większość danych utrzymywana jest w tajemnicy - nie znamy nawet wymiarów drona, a co dopiero zastosowanych w nim technologii. Wiemy jednak, że gotowy prototyp Manta Ray posłuży jako baza do dalszych prac i wykorzystuje systemy oszczędzania energii, w tym możliwość zakotwiczenia na dnie i przejścia w tryb hibernacji.

Oferuje także modułową konstrukcję, która pozwala na zapakowanie go w pięć standardowych kontenerów transportowych w celu rozmieszczenia na całym świecie i montażu w terenie. Co więcej, modułowość dotyczy również przenoszonego wyposażenia, bo dron został zaprojektowany do wykorzystania różnorodnych ładunków dopasowanych do potrzeb konkretnych misji.