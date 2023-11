Pociski Krasnopol mogą odmienić oblicze wojny na Ukrainie

Rosja zwiększa produkcję pocisków Krasnopol-M2

Jak podaje MilitaryToday po wystrzeleniu w kierunku celu utrzymuje on swoją balistykę za pomocą nawigacji inercyjnej. Systemy manewrowania pociskiem angażuje w ostatniej fazie lotu ok. 2,5 kilometra od celu. Pocisk ma zasięg do 25 kilometrów, masę aż 50,8 kg, z czego 6,4 to ładunek wybuchowy.

Rosjanie zapowiedzieli, że jeszcze udoskonalą swój najważniejszy pocisk. Zwłaszcza prace skupiają się na systemowi namierzania laserowego. Chodzi o skrócenie czasu naprowadzania, by nie został w porę wykryty i zneutralizowany. Te pociski można swoimi cechami porównać z amerykańskimi Excaliburami. Ukraińcy nie ukrywają, że mają z nimi ogromny problem.

Rosjanie zamierzają zapolować na ukraiński ciężki sprzęt

Krasnopol-M2 to prawdziwy pogromca czołgów, wozów bojowych czy transporterów opancerzonych. Bez problemu radzą sobie również z systemami obrony. Rosja chce wyprodukować przez jesień i zimę ogromne ilości tych pocisków, by zadać dotkliwe ciosy sprzętowi NATO używanemu przez Siły Zbrojne Ukrainy.

Co ciekawe, Ukraińcy niemal od początku wykorzystują zdobyczne pociski wcześniejszej generacji 2K25 Krasnopol i "oddawali" je Rosjanom w postaci celnego ostrzału. Jako że to pocisk 152 mm, stanowił on bowiem amunicję m.in. do haubicy D-20 czy samobieżnych armatohaubic 2S19 Msta-S i 2S3 Akacja, czyli ważnej broni arsenału ukraińskiej artylerii.