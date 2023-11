Ukraińskie ataki pogrążą Rosję w mroku i mrozie

Rosja zgromadziła 800 rakiet do ataków na Ukrainę

Tymczasem Siły Zbrojne Ukrainy ostrzegły władze na Kremlu, że jeśli armia będzie atakować infrastrukturę krytyczną Ukrainy, to Ukraina odpowie w ten sam sposób. SZU miały zdobyć dodatkowe lokalizacje rosyjskich obiektów strategicznych wielu dużych miast, które leżą pomiędzy granicą z Ukrainą a Moskwą.

Ukraińska armia posiada własnej produkcji drony dalekiego zasięgu i rakiety. Co ciekawe, niedawno pojawiła się informacja, że rodzime koncerny zbrojeniowe są w trakcie budowy drona, który swoimi możliwościami będzie podobny, a nawet znacznie bardziej zaawansowany od dronów kamikadze Shahed, którymi Rosjanie od ponad roku atakują ukraińskie miasta.

Wideo youtube

Ukraińcy zamierzają atakować rosyjskie gazociągi

Ukraińcy chcą z ich pomocą i udoskonalonymi rakietami Neptun uderzać w elektrociepłownie, obiekty energetyczne czy gazociągi Biełgorodu, Kurska, Rostowa nad Donem, Woronieża i wielu innych miejscowości leżących wokół Moskwy. Ma to przynieść pewnego rodzaju efekt psychologiczny na obywatelach Rosji, który doprowadzi wśród nich do paniki i niepewności.

Brak energii elektrycznej, gazu czy ogrzewania być może zachęci Rosjan do protestów przeciwko działaniom władz. Chociaż są na to małe szanse, to jest sens w próbie uzmysłowienia wrogowi, jak to jest żyć przy braku mediów, gdy za oknem temperatura spada grubo poniżej zera. Kreml w wyniku ataków może też stracić źródło dochodów do budżetu, a to też wpłynie negatywnie na jakość życia obywateli.

Rosjanie mogą uszkodzić elektrownię atomową

Jednocześnie władze Ukrainy mają nadzieję, że Kreml nie powróci do planów przeprowadzenia prowokacji terrorystycznej w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, by nie tylko doprowadzić do paniki w Ukrainie i całej Europie, ale również do powstrzymania ukraińskiej kontrofensywy w obwodzie zaporoskim czy chersońskim.