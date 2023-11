Rosja szykuje potężne uderzenie. Setki pocisków w zapasie

Zróżnicowany arsenał rakietowy Rosjan

Rzecznik prasowy ukraińskich Sił Powietrznych stwierdził, że zgromadzone zapasy Rosjan dowodzą ominięcia przezeń sankcji. Teraz produkują jeszcze więcej pocisków niż przed wojną.

Według HUR wśród 800 rakiet Rosjanie mają bardziej zróżnicowany arsenał. W nim mniej ma być wspomnianych pocisków manewrujących Kh-101 i Kh-555 niż rok temu. Przy tym większy udział mają mieć takie rakiety jak m.in. Kh-59, Kh-32, P-800 Oniks czy Kalibr.



Jakie pociski mogą wykorzystać Rosjanie?

Kh-101

Zdjęcie Kh-101 / @aviamilt / Twitter

Zasięg: 2500-2800 kilometrów

Prędkość maksymalna: 963 km\h

Długość: 7,45 metra

Masa całkowita: 2 400 kilogramów

Masa ładunku wybuchowego: 400-450 kilogramów

Rodzaj przenoszonego ładunku: konwencjonalny ładunek wybuchowy, ładunek nuklearny (Kh-102)

Zasięg błędu przy uderzeniu pocisku: 10-20 metrów

Kh-101 wszedł do służby na początku nowego wieku jako kolejny model manewrujących pocisków powietrze-ziemia. Przenoszą je samoloty strategiczne Tu-160, Tu-95. To pocisk stealth, który dzięki spłaszczonej konstrukcji powierzchni bocznych jest trudniejszy do wykrycia dla radarów. Od lat 90. Kh-101 posiada silniki turboodrzutowe.

Podczas lotu wysuwane są niewielkie skrzydła stabilizujące lot i pomagające kontrolować pocisk. Przez cały okres produkcji do wojny w Ukrainie, Rosjanie mieli wyprodukować tylko 144 pociski Kh-101. Większość z nich użyto podczas kampanii rakietowej zeszłej jesieni i zimy.

Kh-555

Zdjęcie Kh-55, z którego Kh-555 jest jedną z wersji rozwojowych / George Chernilevsky / Wikimedia

Zasięg: 3500 kilometrów

Prędkość maksymalna:

Długość: 6 metrów

Masa całkowita: 1280 kilogramów

Masa ładunku wybuchowego: 400 kilogramów

Rodzaj przenoszonego ładunku: konwencjonalny ładunek wybuchowy, amunicja kasetowa

Zasięg błędu przy uderzeniu pocisku: do 20 metrów

Kh-555 wszedł do służby w 2004 roku jako wersja rozwojowa Kh-55, serii rakietowych pocisków powietrze-ziemia. Kh-555 może być przenoszony przez bombowce T-160 i Tu-95 oraz mniejsze samoloty bombowe Su-34.

W porównaniu do starszych pocisków ma znacznie większy zasięg i lepsze właściwości stealth, dzięki zmniejszonemu przekrojowi radarowemu.

P-800 Oniks

Zdjęcie P-800 Oniks / Boevaya mashina / Wikimedia

Zasięg: 300 kilometrów

Prędkość maksymalna: 3062 km\h

Długość: 8,3 metra (wersja powietrze-ziemia), 8,6 metra (wersja ziemia-ziemia)

Masa całkowita: 2550 kilogramów (wersja powietrze-ziemia), 3000 kilogramów (wersja ziemia-ziemia)

Masa ładunku wybuchowego: 400 kilogramów

Rodzaj przenoszonego ładunku: konwencjonalny ładunek wybuchowy, subamunicja tworząca z pocisku amunicję kasetową

Zasięg błędu przy uderzeniu pocisku: do 20 metrów

P-800 Oniks wszedł do rosyjskiego arsenału w 2002 roku. Charakteryzuje się niezwykłą prędkością przy dość niewielkim zasięgu. To jedna z najgroźniejszych broni Rosjan, z którą Ukraińcy często nie mają szans.

P-800 Oniks występuje w wersji ziemia-ziemia i powietrze-ziemia. To broń służąca do niszczenia okrętów, jednak podczas wojny za naszą granicą Rosjanie korzystają z niej do ostrzału ukraińskiej infrastruktury. P-800 Oniks był wykorzystywany m.in. do ostrzeliwania Odessy.

Kh-59

Zdjęcie Kh-59 / Allocer / Wikimedia

Zasięg: 200-285 kilometrów

Prędkość maksymalna: 1026 km\h

Długość: 4,7 metra

Masa całkowita: 930 kilogramów

Masa ładunku wybuchowego: 320 kilogramów

Rodzaj przenoszonego ładunku: konwencjonalny ładunek wybuchowy

Zasięg błędu przy uderzeniu pocisku: do 3 metrów

Kh-59 to seria mniejszych pocisków manewrujących ziemia-powietrze, przeznaczona jako uzbrojenie dla większości rosyjskich samolotów bojowych. Pierwsze z nich trafiły na wyposażenie armii w latach 80., jednak od tamtego momentu przeszły liczne modyfikacje np. najnowsze Kh-59MK2 zaprezentowano dopiero w 2015 roku.

Współrzędne dla pocisku są przekazywane przed jego wystrzeleniem. Po starcie pocisk korzysta z naprowadzania bezwładnościowego, a około 10 km od lokalizacji celu, aktywowany jest system naprowadzania telewizyjnego. Pilot wizualnie identyfikuje cel i naprowadza na niego rakietę.

Kalibr

Zdjęcie Kalibr wersji 3M-14E / Vitaly Kuzmin / Wikimedia

Zasięg: 220-2500 kilometrów

Prędkość maksymalna: 1026 km\h

Długość: 6,2-8,9 metra

Masa całkowita: 1300-2300 kilogramów

Masa ładunku wybuchowego: 250-400 kilogramów

Rodzaj przenoszonego ładunku: konwencjonalny ładunek wybuchowy, ładunek nuklearny

Zasięg błędu przy uderzeniu pocisku: do 3 metrów



Kalibr to ogólna nazwa rodziny rosyjskich pocisków manewrujących, przeznaczonych do wystrzeliwania głównie z okrętów i samolotów. Dzielą się na dwie główne wersje: 3M14 - do ataków na cele lądowe i 3M54 - do ataków na cele nadwodne.

W czasie lotu pocisk rodziny Kalibr używają naprowadzania z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej. Według ukraińskiego Ministerstwa Obrony w ostatniej kampanii rakietowej Rosjanie wykorzystali prawie połowę wszystkich Kalibrów ze swojego arsenału.

Kh-32

Zdjęcie Kh-32 / @DnKornev / Wikimedia

Zasięg: 600-1000 kilometrów

Prędkość maksymalna: 4290-5640 km/h

Długość: 11,7 metra

Masa całkowita: 6000 kilogramów

Masa ładunku wybuchowego: 500 kilogramów

Rodzaj przenoszonego ładunku: konwencjonalny ładunek wybuchowy, ładunek nuklearny

Zasięg błędu przy uderzeniu pocisku: brak danych



Kh-32 to jeden z najnowszych pocisków manewrujących powietrze-ziemia w rosyjskim arsenale, który wedle niektórych raportów, był projektowany przez ok. 30 lat i wszedł do służby w 2016 roku. Jest przenoszony przez bombowce odrzutowe Tu-22M3M.

Według zapewnień Rosjan Kh-32 posiada najnowsze systemy zapewniające lepsze naprowadzanie radarowe oraz większą odporność na zagłuszenia. Ze względu na swoją prędkość pocisk ten jest niezwykle trudny do przechwycenia dla Ukraińców, nawet przez systemy Patriot.