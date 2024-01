Podejrzane ruchy na Krymie. Zauważono transfer potężnej broni

Bastion-P zagraża Odessie

K-300P Bastion-P podstawowo służy do atakowania różnych okrętów, nawet lotniskowców w przypadku ataku na terytorium Rosji. Niemniej ze względu na obecną strategię wojenną i zapotrzebowanie na pociski, Rosjanie używają ich do ataków lądowych na infrastrukturę Ukrainy. Jedna bateria systemu Bastion-P składa się standardowo z 1-2 wozów dowodzenia, 4 samobieżnych wyrzutni rozmieszczonych na odległości do 25 kilometrów od dowództwa oraz wozów z amunicją dla każdej wyrzutni.

Pocisk P-800 Oniks, wykorzystywany przez systemy Bastion-P, to jedna z najgroźniejszych broni rosyjskiego arsenału. Wszystko przez tor lotu pocisku, gdzie na samym początku może osiągnąć pułap 14 kilometrów, aby w ostatniej fazie przejść na wysokość nawet 10-15 m n.p.m., dając niewiele czasu na reakcję. P-800 Oniks może nawet lecieć na niskim pułapie już od momentu wystrzelenia, jednak z ograniczonym zasięgiem.

Rosjanie wykorzystują rakiety Oniks do ostrzału terenów Ukrainy u wybrzeży Morza Czarnego np. Odessy. Ze względu na charakterystykę lotu sprawia ogromny problem ukraińskiej obronie powietrznej w regionie, opartej na poradzieckich systemach jak Buk-M1. Problem pocisków Oniks mogłoby rozwiązać przeniesienie zachodnich systemów obrony powietrznej jak Patriot czy IRIS-T w rejon Odessy lub właśnie wykryć wyrzutnie pocisków i zniszczyć je, zanim je odpalą.

Zdjęcie Pocisk P-800 Oniks / Boevaya mashina / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne pocisku P-800 Oniks:

Długość: 8,6 m

Szerokość: 0,67 m

Masa całkowita: 3000 kg

Masa ładunku wybuchowego: 200-250 kg

Prędkość maksymalna: 2-2,2 Ma (2450-2695 km/h)

Zasięg: 300 km (przy standardowym torze lotu), 120 km (przy locie na niskim pułapie)