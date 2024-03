Pokazali pierwszy taki film z ataku drona na rosyjską rafinerię

Siły Zbrojne Ukrainy pochwaliły się pomyślną realizacją kolejnego potężnego ciosu finansowego dla Kremla. Otóż dron kamikadze dokonał ataku na rafinerię w mieście Nowokujbyszewsk, leżącym w obwodzie samarskim w Rosji. Co niezwykłe, obiekt znajduje się aż 1250 kilometrów od linii frontu na Ukrainie. Oznacza to jedno, Ukraińcy mają już drony zdolne do uderzenia w cele znajdujące się w głębi Rosji.

Na opublikowanym filmie możemy zobaczyć moment, w którym ukraiński dron kamikadze zbliża się do rafinerii. W obiekcie już wcześniej uruchomiono syrenę alarmową i rozpoczęto ewakuację pracowników. Kilka sekund po pojawieniu się drona w kadrze, można zobaczyć, że kieruje się on na rafinerię i pikując uderza w najważniejszą instalację obiektu, bez której nie może on normalnie funkcjonować. Po uderzeniu wychucha pożar.