Widoczne na nim pobojowisko wygląda jak po ciężkim ostrzale artyleryjskim. Jak jednak mówi sam Rosjanin, wszystko to zrobiły małe drony z przyczepionymi grantami, używanymi w popularnych granatnikach RPG-7.

Po rozrzuconych skrzynkach z amunicją i zapasowych częściach można stwierdzić, że Ukraińcy zaatakowali niewielką bazę polową, gdzie prowadzono szybką naprawę, tankowanie czy uzupełnianie amunicji. Nagrywający Rosjanin szczególnie zwraca uwagę na dwa zniszczone czołgi, prawdopodobnie z serii T-72, których wieże zostały pourywane.

Zdjęcie Tak wyglądają drony komercyjne z przyczepionymi granatami do RPG-7, jakie używa Ukraina / @Jesuitchild / Twitter

Trudno wręcz uwierzyć, że takie zniszczenia wyrządziły niewielkie drony. Sam Rosjanin zarzeka się, że w taki sam sposób jego jednostka straciła ostatnio pięć kolejnych czołgów.

Komercyjne drony kamikadze w akcji

To, co zostało pokazane na nagraniu to efekt zmasowanego ataku niewielkimi konsumenckimi dronami. Możliwe, że do tej operacji Ukraińcy użyli tylko dronów konsumenckich. Najpierw za ich pomocą dokonali rekonesansu, a po znalezieniu bazy, wysłali te z przyczepionymi granatami. W jednym momencie zasypali nimi pozycję Rosjan, dokonując takich zniszczeń.

Ukraińcy stale korzystają w ten sposób z komercyjnych dronów. Kilka dni temu Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała nagranie z obwodu donieckiego, z trafienia poruszającego się rosyjskiego czołgu, za pomocą takiej maszyny z przyczepionym ładunkiem wybuchowym.