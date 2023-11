Polacy będą chronić gazociąg Baltic Pipe. Nowe zadanie ORP Mewa

AUV Hugin 1000 MR. Norweski dron w służbie RP

Hugin 1000 to autonomiczny pojazd podwodny (AUV) opracowany przez Kongsberg Maritime we współpracy z Norweskim Instytutem Badań nad Obronnością (FFI). Może być obsługiwany zarówno na głębokich jak i płytkich wodach do zwalczania min, szybkiej oceny oddziaływania na środowisko, badania tras, zwalczania okrętów podwodnych (ASW) i wywiadu, a także do operacji obserwacyjnych i rozpoznawczych (ISR). Może być również stosowany w badaniach, zastosowaniach morskich i hydrograficznych.

Program Hugin rozpoczął się w 1990 roku, a klasa pojazdów podwodnych obejmująca Hugin 1000, Hugin 3000 i Hugin 4500 wdrożona została w 2001 roku. Hugin 1000, który znajduje się na pokładzie ORP Mewa, może zanurzyć się na głębokość do 1 tys. metrów.

Dzięki zastosowaniu włókna węglowego i pianki syntaktycznej jest bardzo wytrzymały. Ma długość 4,5 m i średnicę 0,75 m. W zależności od konfiguracji jego waga waha się od 650 km do 850 kg. Porusza się z prędkością od 2 do 6 węzłów (od ok. 3,5 do 11 km/h). Może pływać nieustannie przez cały dzień z prędkością 4 węzłów.

Ogromną zaletą Hugina jest możliwość jego modyfikacji i dostosowania do pełnionych funkcji dzięki możliwości wyposażenia w pokaźną liczbę urządzeń, jak np. profilery poddenne, echosondy, sonary boczne, kamery optyczne do wykonywania zdjęć o wysokiej rozdzielczości i wiele więcej.

Marynarka Wojenna ma doświadczenie w podobnych działaniach

Już wcześniej wykorzystano innego niszczyciela min typu Kormoran II - ORP Albatros do monitorowania gazociągu. Wówczas okrętowi przydzielono zadanie zaledwie tydzień po podniesieniu bandery.

Być może zwiększona eksploatacja Bałtyku będzie paliwem napędowym dla Marynarki Wojennej RP. Mimo inwestycji, o których słychać w ostatnim czasie, jej stan jest daleki od ideału. Jednym z przykładów jest w zasadzie brak okrętów podwodnych. Jeden, który posiadamy, z racji wieku jest często serwisowany i powinien trafić do muzeum, a nie obrony polskiej granicy wzdłuż Wybrzeża.