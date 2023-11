Siły Zbrojne Ukrainy mają na swoim koncie kolejny spektakularny sukces. Tym razem udało się zniszczyć najnowszy rosyjski okręt projektu 22800 "Askold", który miał wejść do służby jeszcze w tym roku. Jego zniszczenie było niezwykle ważne dla Ukrainy, ponieważ miał on służyć do przeprowadzania ataków rakietowych pociskami Kalibr i Onyks na ukraińską infrastrukturę krytyczną.

W mediach społecznościowych pojawiły się najnowsze zdjęcia i filmy rosyjskiej korwety. Zostały one wykonane dziś (06.11) i ukazują katastrofalne zniszczenia dokonane przez dwa lub trzy pociski StormShadow/SCALP w okręcie. Na filmie można zobaczyć sam moment uderzenia pocisków w rosyjski okręt. Pierwszy pocisk uderzył w lewą burtę, a kolejny w część środkową, gdzie znajduje się wieża z radarami.

