Polska armia kupuje kolejny potężny sprzęt do walki z Rosją

Jak informuje polski MON, nowe zamówienie koreańskiego sprzętu obejmuje sześć egzemplarzy armatohaubic w wariancie K9A1 oraz 146 K9PL, wraz z pakietem szkoleniowym, logistycznym i zapasem amunicji. W sumie Wojsko Polskie zamówiło więc dotychczas 364 armatohaubic wyprodukowanych w Korei Południowej, ale jest opcja zwiększenia liczby aż do 672. Wojsko Polskie chce docelowo dysponować aż 1000 sztuk tej broni.

Najważniejszy w tej umowie jest fakt, że jak przyznał Błaszczak: "Umowa przewiduje także transfer technologii do polskiego przemysłu, który będzie serwisował ten nowoczesny sprzęt. Koszty eksploatacji stanowią znaczną część kosztów cyklu życia uzbrojenia. Polska uzyska też zdolność do produkcji ładunków modularnych. Osiągamy samodzielność produkcji amunicji do armatohaubic".

