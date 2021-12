Polska armia wzbogaci się o 100 nowych dronów

O zakupie nowoczesnych dronów obserwacyjnych poinformował Mariusz Błaszczak, Minister obrony. Do Wojska Polskiego trafi 25 zestawów obejmujących 100 dronów. W każdym zestawie znajdują się po cztery drony, które można szybko aktywować do startu. Są one częścią programu Wizjer. Kontrakt opiewa na kwotę 174 milionów dolarów i obejmuje zarówno plan logistyczny, jak i szkoleniowy.

Według zaprezentowanego projektu, polska armia otrzyma pierwsze drony już w 2024 roku, a ostatnie 3 lata później. Jeden taki dron NeoX-2 ma olbrzymie możliwości. Bez problemu jest w stanie patrolować obszar o długości 35 kilometrów, rozpędzić się do 140 km/h, wznieść na wysokość nawet 4000 metrów i pozostać w powietrzu przez 3 godziny. Dane pozyskiwane przez dron ważący 13 kilogramów są najwyższej jakości.

Drony NeoX-2 będą strzegły wschodniej granicy Polski

Maszyny Wizjer zostały opracowane przez nasz rodzimy Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL), a mają być produkowane przez łódzkie Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 SA i bydgoskie Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A.

Drony to dziś niezastąpiony sprzęt praktycznie większości armii świata. Dzięki nim można w szybki, tani i skuteczny sposób prowadzić rozpoznanie, analizować wybrane cele do likwidacji i przeprowadzić atak na dowolne obiekty.

Chociaż nowe drony pojawią się w naszej armii dopiero za 2 lata, to jednak obecnie mamy już do dyspozycji maszyny FlyEye, które świetnie sprawdzają się przy patrolach granicy polsko-białoruskiej. Służba Granicza bardzo ceni sobie ich pomoc. Tych maszyn też ma pojawić się więcej w szeregach naszej armii.