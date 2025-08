Polska dostanie potężne czołgi K2PL, jakich nie ma nikt inny na świecie

Umowa podpisana przez Ministerstwo Obrony Narodowej opiewa na wartość aż ok. 6 miliardów dolarów. Jak podaje MON, obejmuje w sumie 180 czołgów i 80 pojazdów towarzyszących. Jednak najważniejszym jej elementem jest fakt, że wraz z maszynami dojdzie do transferu technologii, dzięki czemu 60 czołgów K2 zostanie wyprodukowanych bezpośrednio na terenie naszego kraju przez spółkę Bumar Łabędy.

K2 Black Panther to południowokoreański czołg podstawowy trzeciej generacji, uznawany za jeden z najnowocześniejszych na świecie. Opracowany przez firmę Hyundai Rotem, łączy zaawansowane technologie z wysoką mobilnością i siłą ognia. Czołg ma masę bojową ok. 55 ton (w wersji K2PL może być nawet do 60 ton), załoga składająca się z trzech osób (dowódca, działonowy, kierowca), armata gładkolufowa kal. 120 mm z automatem ładowania, karabin maszynowy 7,62 mm oraz wielkokalibrowy karabin maszynowy 12,7 mm. Czołg napędzany jest silnikiem wysokoprężnym o mocy 1500 KM, co pozwala osiągnąć prędkość do 70 km/h na drodze i 50 km/h w terenie. Zasięg operacyjny wynosi około 450 km.