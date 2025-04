Jak regularnie podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej, budowa polskiego systemu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, w oparciu o rozpoczętą w marcu 2018 r. realizację programu WISŁA oraz zawartą we wrześniu 2021 r. umowę ramową na realizację programu NAREW, jest priorytetem modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Realizacja tych programów i pozyskane w ich ramach wyposażenie zapewnić ma Siłom Zbrojnym RP nie tylko odpowiedź na zagrożenia współczesnego pola walki, ale i interoperacyjność z innymi armiami państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, a w szczególności USA.

W ramach pierwszej fazy programu WISŁA Polska zakupiła dwie baterie systemów Patriot za 4,75 mld dolarów, w skład których wchodzi m.in. 16 wyrzutni M903, 4 radary AN/MPQ-65, systemy dowodzenia IBCS oraz pociski PAC-3 MSE. Obecnie realizujemy II fazę rozwoju tego programu, który obejmuje pozyskanie sześciu kolejnych baterii systemu Patriot i zwiększa udział polskiego przemysłu. Oznacza to dostarczenie wszystkich pojazdów specjalistycznych, w tym samochodów transportowo-załadowczych, kabin dowodzenia, a także mobilnych węzłów łączności, radarów wstępnego wykrywania celów P-18PL i radarów pasywnej lokacji PET/PCL.

Polska ważnym elementem globalnego łańcucha dostaw Patriotów

Co więcej, II faza zakłada nie tylko korzystanie z amerykańskiej technologii, ale również kontynuację współpracy przemysłowej, w ramach której polskie podmioty przemysłowe odpowiedzialne są m.in. za produkcję i dostawę wyrzutni M903, elementów rakiet PAC-3 MSE oraz komponentów zabezpieczenia logistycznego systemu PATRIOT/IBCS. I dzieje się, bo jak poinformował Lockheed Martin, osiągnął kamień milowy w swojej współpracy z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 1 (WZL-1).

Producent otrzymał od polskiego koncernu pierwszą partię wyrzutni rakiet PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement) wyprodukowanych lokalnie. Dostawa z nowoczesnego zakładu w Dęblinie to pierwszy przypadek, gdy Polska wyprodukowała kluczowe komponenty dla globalnego łańcucha dostaw systemu obrony powietrznej Patriot, czyli filaru architektury obrony przeciwrakietowej NATO. Wyrzutnie, niezbędne do przechowywania, transportu i wystrzeliwania rakiet PAC-3 MSE, zostaną zintegrowane z systemami dostarczanymi sojusznikom na całym świecie, zwiększając ich zdolność do przeciwdziałania zaawansowanym zagrożeniom powietrznym.

LockheedMartin otrzymał pierwszą dostawę wyrzutni PAC-3 MSE wyprodukowanych przez WZL-1, co stanowi kamień milowy w partnerstwie pomiędzy firmami. Wyrzutnie te będą wykorzystywane w globalnych dostawach PAC-3 MSE, aby skutecznie chronić kluczowe wartości i zasoby

Polska coraz ważniejszym graczem

PAC-3 MSE to zaawansowany pocisk obrony powietrznej, zaprojektowany do przechwytywania i niszczenia szerokiego spektrum zagrożeń, w tym taktycznych pocisków balistycznych, pocisków manewrujących, dronów i samolotów przeciwnika. W przeciwieństwie do wcześniejszych pocisków systemów Patriot, które opierały się na detonacji w pobliżu celu, PAC-3 MSE wykorzystuje technologię "hit-to-kill", polegającą na bezpośrednim uderzeniu w cel z użyciem energii kinetycznej i wysoką precyzją trafienia.

Ta zdolność jest kluczowa w zwalczaniu nowoczesnych zagrożeń, jak pociski hipersoniczne czy nisko lecące drony, które coraz częściej pojawiają się w konfliktach zbrojnych. Pocisk jest napędzany przez silnik rakietowy na paliwo stałe, który zapewnia mu zasięg ok. 35 kilometrów i zdolność rażenia celów na wysokości do 40 kilometrów, znacząco zwiększając pole rażenia w porównaniu do wcześniejszych wersji. Każdy pocisk PAC-3 MSE umieszczony jest w wyrzutni, obudowie o kwadratowym przekroju, która pełni funkcję zarówno ochronną, jak i łączącą pocisk z platformą M903.

Wyrzutnie, produkowane z zaawansowanych materiałów kompozytowych, muszą wytrzymać ekstremalne warunki środowiskowe oraz ogromne siły towarzyszące wyrzutowi i zapłonowi pocisku, zapewniając niezawodność działania w warunkach bojowych. Produkcja tych komponentów w Polsce to ogromny krok naprzód dla naszych krajowych zdolności przemysłowych i integracji z globalnym łańcuchem dostaw w sektorze obronnym - mówiąc krótko, stajemy się coraz ważniejszym graczem w globalnym przemyśle zbrojeniowym.

