Ministerstwo Obrony Litwy podpisało z polską grupą zbrojeniową WB Group umowę na zakup dronów kamikadze o nazwie Warmate. Zbiórka na tę potężną broń, przed którą ciężko się ukryć, została założona przez litewskiego dziennikarza i twórcę kanału Laisves TV Andrius Tapinas.

W polskiej firmie wstępnie zakupiono 20 dronów, jednak fundacji Legion of Boom udało się wynegocjować dwie dodatkowe maszyny, a sama polska grupa zbrojeniowa WB Group dołożyła jeszcze gratis 10 dronów. Zatem w sumie Litwini przekażą ukraińskiej armii aż 37 maszyn kamikadze.

Świetne drony kamikadze Warmate z Polski

Ukraina może liczyć też na drony Warmate od samych Polaków. W ramach jednej ze zbiórek, dokonany zostanie zakup 20 dronów Warmate wraz z pakietem szkoleniowym oraz serwisem gwarancyjnym. Prawdopodobnie WB Group doda od siebie jeszcze przynajmniej pięć dronów. W ten sposób, ukraińska armia niebawem będzie miała do swojej dyspozycji blisko 70 dronów kamikadze.

Drony Warmate należą do kategorii amunicji krążącej. Dron ma 1,6 metra rozpiętości skrzydeł, nieco ponad metr długości, a jego waga to blisko 6 kg. Pojazd może przebywać w powietrzu przez 60 minut, oferuje zasięg na poziomie 30 km, prędkość przelotu do 80 km/h i może odbywać loty na wysokości od 150 do 300 metrów.

Przedstawiciele firmy WB Electronics zadeklarowali, że zajmą się kontaktem z ukraińską armią, transportem i przekazaniem dronów, zarówno od Polaków, jak i Litwinów. Organizatorzy chcą przy okazji akcji pokazać Polakom i całemu światu, że w naszym kraju produkuje się świetny sprzęt, który zyskał uznanie za granicą.

472 drony dla Ukrainy. Wśród ich polskie Warmate

Niedawno Siły Zbrojne Ukrainy powołały do życia projekt "Army of Drones", w ramach którego chcą pozyskać aż 472 drony do walki z rosyjskim agresorem. Od chwili wybuchu wojny, do naszego wschodniego sąsiada przybyły tureckie drony Bayraktar, litewskie EOS C-VTOL Magylas i polskie FlyEye oraz drony-kamikadze Switchblade Warmate, dzięki którym udało się przeprowadzić wiele akcji przeciwko Rosjanom m.in w Donbasie.

Przy okazji tematu polskich dronów Warmate, nie można nie wspomnieć, że w lipcu ukraińska armia dokonała za ich udziałem udanego ataku na rosyjskie oddziały okupujące od początku marca obszar Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej w Enerhodarze. Armia zniszczyła wyrzutnie BM-21 Grad i sporo sprzętu radiokomunikacyjnego.