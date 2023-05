Umowa kluczowa dla działań na froncie

To pierwsze duże informacje nt. faktycznej realizacji polsko-ukraińskiej produkcji amunicji kalibru 125-mm do czołgów. Dopiero 5 kwietnia Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała z firmą ARTeM umowę na rozpoczęcie tej współpracy. Do jej realizacji wybrano MESKO S.A., która już wcześniej przekazywała Ukrainie amunicję małokalibrową własnej produkcji czy wyrzutnie PPZR Piorun.

Wspólna produkcja amunicji 125-mm jest niezwykle ważna dla Kijowa. To standardowy kaliber czołgów poradzieckiej konstrukcji, które stanowią podstawę ukraińskich sił pancernych, mimo zaopatrzenia ich w zachodnie maszyny. Polsko-ukraińska produkcja amunicji może stanowić podstawę efektywności ukraińskich czołgów na froncie.

Zdjęcie Armaty kalibru 125-mm to standardowe wyposażenie poradzieckich czołgów, które dominują na polu bitwy w Ukrainie. Znajdują się w takich maszynach jak różne wersje T-64, T-72 czy T-80 znajdujących się standardowo na wyposażeniu ukraińskiej armii, jak i niektórych przekazanych czołgów np. polskich PT-91. Dlatego produkcja amunicji 125-mm to tak ważne zadanie. Zarówno polska, jak i ukraińska firma będą dostarczały potrzebne komponenty do produkcji, której miejsce zostanie jeszcze ustalone przez obie strony

Próba dla polskiej zbrojeniówki

Jak wskazuje MESKO, produkowana amunicja ma trafiać tylko do ukraińskiej armii. Firma podkreśla jednak, że umowa ma pozytywny wpływ na polski przemysł zbrojeniowy. Ma przynosić nie tylko korzyści finansowe, ale też stanowić możliwość rozwoju w promowaniu swojej technologii.

MESKO występuje w nieczęsto spotykanej w kraju roli dostawcy technologii, krytycznych komponentów i asysty technicznej powiedział dr inż. Przemysław Kowalczuk, Członek Zarządu ds. Rozwoju MESKO S.A.

Ta umowa może być także dobrą reklamą polskiej zbrojeniówki. To szansa pokazania, że Polska jest w stanie ciągle produkować i zaopatrywać kraj ogarnięty pełnoprawną wojną w kluczową amunicję. Dzięki temu w przyszłości nie tylko MESKO S.A ale i inne polskie firmy zbrojeniowe, wysyłające sprzęt na Ukrainę, mogą otrzymywać więcej zamówień.

Niemniej warto pamiętać, że aby do tego doszło, trzeba dobrze wywiązać się z tej umowy. Jak można mieć wobec tego projektu nadzieje, należy jeszcze się wstrzymać z oceną. Ta będzie mogła pojawić się, dopiero gdy do Ukrainy trafią pierwsze polsko-ukraińskie pociski.