Ogromną zaletą pocisków Hellfire jest to, ze są one podstawowym uzbrojeniem amerykańskich śmigłowców, bojowych dronów, a nawet pojazdów lądowych. Oznacza to, że kiedy pocisk zostanie zintegrowany z polskim śmigłowcem AW149 to będzie można w razie konfliktu skorzystać z pomocy US Army. To właśnie pociski Hellfire są na wyposażeniu armii Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii, które również korzystają z takiego uzbrojenia.



AGM-114 Hellfire to jeden z najpopularniejszych na świecie pocisków taktycznych krótkiego zasięgu. Bardzo dobrze sprawdzał się w globalnej wojnie z terroryzmem. Hellfire jest najczęściej wystrzeliwany z powietrza. Pocisk został kiedyś zaprojektowany do niszczenia rosyjskich czołgów. W swojej najnowszej wersji, którą zakupiła Polska, może być używany do wszystkiego - od atakowania piechoty po niszczenie bunkrów. Wobec ostatnich zakupów broni przez Polskę władze na Kremlu raczej nie mają powodów do radości.