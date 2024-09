Śmigłowce wielozadaniowe. Polskie braki uwidocznione przez powódź

Niemniej sprawa dostępności śmigłowców wielozadaniowych w Polsce przy trwającej powodzi, pokazuje, jak ważne są to maszyny i jak poważne mamy ich braki. Do walki z żywiołem angażowane są śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Straży Granicznej czy Sił Zbrojnych. Z tych ostatnich 19 maszyn pomaga w działaniach, o czym powiadomił Sztab Generalny Wojska Polskiego.



Niemniej polskie siły zbrojne mają oficjalnie do dyspozycji około 160 śmigłowców wielozadaniowych. Dlaczego więc tylko 19 bierze udział w walce z powodzią? To wynik tego, że w naszej armii śmigłowce wielozadaniowe to głównie wysłużone maszyny poradzieckiej konstrukcji. Takie, które naturalnie mają już mniejszą sprawność, a co za tym idzie dostępność operacyjną. A najnowsze śmigłowce wielozadaniowe Wojska Polskiego, AW149, nie są jeszcze gotowe do lotów, ze względu na trwające szkolenia pierwszych załóg.

Powódź 2024 roku przypomina o potrzebie zwiększenia floty nowoczesnych śmigłowców wielozadaniowych w wojsku, gdyż są nieodzowne zarówno na czas wojny, jak i pokoju. Możliwym wyborem takich maszyn dla Polski są ciężkie śmigłowce transportowe Ch-47 Chinook.