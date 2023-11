W związku z trwającą wojną w Ukrainie, Stany Zjednoczone planują zwiększenie produkcji amunicji artyleryjskich kalibru 155 mm. W realizacji tego wielkiego planu pomoże polska spółka Nitro-Chem SA z Bydgoszczy. Kontrakt będzie obowiązywał do 2025 roku.

Jest to niezwykle ważna współpraca Polski ze Stanami Zjednoczonymi m.in. na potrzeby zaopatrzenia Sił Zbrojnych Ukrainy. Pentagon ogłosił, że moce produkcyjne w kraju są ograniczone. Aby je zwiększyć, by zaspokoić zapotrzebowanie Ukrainy, potrzeba większego dostępu do surowców.