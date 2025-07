Dni na Ziemi coraz krótsze. Dlaczego nasza planeta przyśpiesza?

Ziemia przyśpiesza swój obrót, przez co doby są coraz krótsze i odbiegają od standardowych 24 godzin. Chociaż dla zwykłych ludzi różnica to zaledwie milisekundy, może to mieć duże znaczenie dla systemów komputerowych, satelitów oraz światowej synchronizacji czasu. Rosnące tempo obrotu sprawia, że rozważa się wycofanie dodawania sekund przestępnych, które dotąd były niezbędne do dostosowania pomiaru czasu do rzeczywistości astronomicznej.