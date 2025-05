Samobieżna armata SA-35 kalibru 35 mm , opracowana przez PIT-RADWAR (część Polskiej Grupy Zbrojeniowej), została zaprezentowana podczas MSPO 2024 w Kielcach. Jest to lądowa adaptacja morskiego systemu OSU-35K, używanego na niszczycielach min Kormoran II. System zamontowano na kołowym podwoziu Jelcz 6x6 trzeciej generacji, co zapewnia wysoką mobilność.

Wyposażony w armatę Oerlikon KDA, produkowaną w Polsce na licencji, osiąga szybkostrzelność 550 strzałów na minutę , z zasięgiem do 5,5 km i pułapem do 3,5 km. Wykorzystuje amunicję programowalną ABM oraz system śledzenia celów ZGS-35 z kamerą termowizyjną, dalmierzem laserowym i wideotrackerem SOWA, umożliwiając działanie w każdych warunkach.

Polska Grupa Zbrojeniowa ogłosiła, że SA-35 została właśnie zintegrowana z systemem amunicji programowalnej, niezależnym optoelektronicznym systemem śledzenia celów ZGS-35K, hybrydowym systemem kierowania ogniem z radarem TUGA i sensorami optoelektronicznymi. Eksperci tłumaczą, że to potężne udoskonalenie, które w niebagatelny sposób wzmocni w przyszłości ochronę polskiej przestrzeni powietrznej.

Radar Tuga to nowoczesny, kompaktowy radar 4D z aktywną anteną AESA (Active Electronically Scanned Array), opracowany przez polską firmę PIT-RADWAR S.A. Działa w paśmie X (8-12 GHz) na fali ciągłej z modulacją częstotliwościową (FMCW - Frequency Modulated Continuous Wave). Jest przeznaczony do wykrywania i śledzenia celów powietrznych, takich jak samoloty, śmigłowce oraz bezzałogowe statki powietrzne (BSP), w tym małe drony o skutecznej powierzchni odbicia (SPO) 0,01 m², które może wykrywać z odległości 3-4 km, a większe cele z odległości do 50 km.