Polska zbudowała największą flotę tej artylerii w Europie. Dostawy trwają
Do polskich żołnierzy trafiły ostatnie armatohaubice K9 z pierwszej umowy wykonawczej, podpisanej jeszcze w 2022 roku. Obecnie mamy ich ponad 200 sztuk, tworząc najsilniejszą flotę artylerii lufowej na Starym Kontynencie. To jednak nie koniec dostaw.
Nowe armatohaubice podnoszą bezpieczeństwo Polski
1. Mazurska Brygada Artylerii odebrała dwie nowe armatohaubice K9 Thunder. Tym samym zakończyły się już dostawy wozów z pierwszej umowy wykonawczej o wartości 2,4 mld dolarów, podpisanej 26 sierpnia 2022 roku przez ówczesnego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Na jej podstawie pozyskaliśmy 212 K9 w wersji A1. Należy dodać, że od listopada trwają już dostawy armatohaubic K9 z drugiej umowy wykonawczej o wartości 2,6 mld dolarów, podpisanej 1 grudnia 2023 roku. Ta zakłada przekazanie 6 wersji K9A1 i 146 K9PL - opracowanej na bazie testowanego w Korei K9A2, stworzonej pod polskie wymagania i mającej posiadać jeszcze więcej elementów polskiej technologii, produkowanych przez krajowe firmy zbrojeniowe.
K9 Thunder zostały zakupione w ramach pilnej potrzeby zapełnienia luk po przekazaniu dużych dostaw artylerii dla Ukrainy. Armatohaubice trafiają do jednostek stacjonujących na wschodzie kraju m.in. 1. Mazurskiej Brygady Artylerii z 16. Dywizji Zmechanizowanej oraz 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej i 18. Pułku Artylerii z 18. Dywizji Zmechanizowanej.
K9 Thunder to wyrób południowokoreańskiej firmy Hanwha Defense. Obecnie Wojsko Polskie posiada tylko te armatohaubice w wersji A1. Używane w Polsce są wyposażone w polskie systemy łączności i systemy kierowania ogniem ZZKO TOPAZ.
Parametry taktyczno-techniczne armatohaubice K9A1
- Długość kadłuba: 7,44 m
- Szerokość: 3,4 m
- Wysokość: 2,73 m
- Masa bojowa: 47 t
- Załoga: 5 osób
- Napęd: silnik diesla MTU MT 881 Ka-500 o mocy 1000 KM
- Prędkość maksymalna: 67 km\h
- Zasięg: 480 km
- Uzbrojenie główne: haubica 155 mm/L52
- Uzbrojenie dodatkowe: 1x karabin maszynowy kalibru 7,62 mm
- Donośność: 40 km
Po K9A1 nadejdzie K9PL?
Wiadomo, że 6 wspomnianych wersji A1 z drugiej umowy wykonawczej już zostało dostarczonych do polskich jednostek. Według pierwotnych założeń od następnego roku każdy kolejny K9 dostarczony do Polski ma być w wersji 9PL. Niemniej na ten moment publicznie nie wiadomo, jaki jest zakres prac nad K9PL.
Do tej pory nie zaprezentowano jeszcze, chociażby prototypu K9PL. W publicznej przestrzeni wiadomo, że K9PL ma posiadać system obrony "soft-kill" Obra-3 od PCO S.A., klimatyzację spółki Webasto czy układ filtrowentylacji od spółki Radiotechnika Marketing. Obecnie też pierwotne plany produkcji K9PL w Polsce wydają się odległe i mogą być efektem dopiero trzeciej umowy wykonawczej na kolejne wozy.