Nowe armatohaubice podnoszą bezpieczeństwo Polski

1. Mazurska Brygada Artylerii odebrała dwie nowe armatohaubice K9 Thunder. Tym samym zakończyły się już dostawy wozów z pierwszej umowy wykonawczej o wartości 2,4 mld dolarów, podpisanej 26 sierpnia 2022 roku przez ówczesnego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Na jej podstawie pozyskaliśmy 212 K9 w wersji A1. Należy dodać, że od listopada trwają już dostawy armatohaubic K9 z drugiej umowy wykonawczej o wartości 2,6 mld dolarów, podpisanej 1 grudnia 2023 roku. Ta zakłada przekazanie 6 wersji K9A1 i 146 K9PL - opracowanej na bazie testowanego w Korei K9A2, stworzonej pod polskie wymagania i mającej posiadać jeszcze więcej elementów polskiej technologii, produkowanych przez krajowe firmy zbrojeniowe.

K9 Thunder zostały zakupione w ramach pilnej potrzeby zapełnienia luk po przekazaniu dużych dostaw artylerii dla Ukrainy. Armatohaubice trafiają do jednostek stacjonujących na wschodzie kraju m.in. 1. Mazurskiej Brygady Artylerii z 16. Dywizji Zmechanizowanej oraz 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej i 18. Pułku Artylerii z 18. Dywizji Zmechanizowanej.

K9 Thunder to wyrób południowokoreańskiej firmy Hanwha Defense. Obecnie Wojsko Polskie posiada tylko te armatohaubice w wersji A1. Używane w Polsce są wyposażone w polskie systemy łączności i systemy kierowania ogniem ZZKO TOPAZ.

Parametry taktyczno-techniczne armatohaubice K9A1

Długość kadłuba: 7,44 m

Szerokość: 3,4 m

Wysokość: 2,73 m

Masa bojowa: 47 t

Załoga: 5 osób

Napęd: silnik diesla MTU MT 881 Ka-500 o mocy 1000 KM

Prędkość maksymalna: 67 km\h

Zasięg: 480 km

Uzbrojenie główne: haubica 155 mm/L52

Uzbrojenie dodatkowe: 1x karabin maszynowy kalibru 7,62 mm

Donośność: 40 km

Po K9A1 nadejdzie K9PL?

Wiadomo, że 6 wspomnianych wersji A1 z drugiej umowy wykonawczej już zostało dostarczonych do polskich jednostek. Według pierwotnych założeń od następnego roku każdy kolejny K9 dostarczony do Polski ma być w wersji 9PL. Niemniej na ten moment publicznie nie wiadomo, jaki jest zakres prac nad K9PL.

Do tej pory nie zaprezentowano jeszcze, chociażby prototypu K9PL. W publicznej przestrzeni wiadomo, że K9PL ma posiadać system obrony "soft-kill" Obra-3 od PCO S.A., klimatyzację spółki Webasto czy układ filtrowentylacji od spółki Radiotechnika Marketing. Obecnie też pierwotne plany produkcji K9PL w Polsce wydają się odległe i mogą być efektem dopiero trzeciej umowy wykonawczej na kolejne wozy.

