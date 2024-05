Polski analityk policzył czołgi Rosjan. NATO ma problem

Jarosław Wolski policzył czołgi Rosjan

Wolski, podobnie jak większość analityków OSINT, uważa, że są to zaniżone liczby, ponieważ raporty Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych czy serwis Oryx podają jedynie straty potwierdzone wizualnie, czyli na umieszczonych w sieciach zdjęciach czy filmach.

Wolski uważa, że Rosjanie mogli stracić ok. 3500 czołgów. Co ciekawe, Walki podaje, że Kreml miał przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę ok. 3000 czołgów "w aktywnej służbie lub w jednostkach rozwijanych w oparciu o bazy rezerwowe technik oraz ok. 1400 wozów, które mogą zostać zmobilizowane w okresie od 3 do 6 miesięcy od mobilizacji".