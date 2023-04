Polski Krab dosłownie rozerwał rzadką broń Rosjan. Jest film

Bezbłędnym trafieniem w rosyjski system pochwalili się żołnierze 26. Brygady Artylerii, którzy zniszczyli ją we współpracy ze zwiadowcami 30. Brygady Zmechanizowanej.

Podczas rozpoznania dronem Ukraińcy wypatrzyli rzadki systemu Stryż-3. To rosyjska broń mająca zagłuszać komunikację w terenie wroga i o ironio, zakłócać pracę dronów.

Na nagraniu widać bezbłędne trafienie pociskiem wystrzelonym przez polskiego Kraba. To jedna z ulubionych broni ukraińskiej armii, dzięki której może utrzymywać pozycje na najcięższych odcinkach frontu.

Reklama

AHS Krab rozerwał rosyjski system na kawałki

Nagrana akcja miała miejsce podczas walk o Bachmut. W miejscu stanowiącym jeden z najważniejszych punktów frontu Rosjanie sięgnęli po rzadki system walki elektronicznej Stryż-3. To jedna z ich najnowszych broni, zdolna do zagłuszenia komunikacji radiowej i nawigacyjnej na odległość do 3 kilometrów, mając uniemożliwiać także pracę dronów.

Coś się chyba jednak Rosjanom popsuło w ich nowym systemie, bo Ukraińcy mogli spokojnie nad nim latać. Po wypatrzeniu systemu Stryż-3 i określeniu jego koordynatów, operatorzy powiadomili artylerzystów. Ci szybko posłali jeden pocisk. To wystarczyło, aby z broni Rosjan zostały tylko kawałki metalu.

Zdjęcie Stryż-3 to system opracowany przez rosyjską firmę Rostec. Ukraińscy żołnierze zaczęli częściej raportować jego widok na froncie od lutego tego roku / Сергей Флэш / Facebook

Żołnierze 26. Brygady Artylerii w opisie do filmu pochwalili armatohaubicę AHS Krab, bez której trafienie nie byłoby możliwe.

"Krab" zniszczył "Stryża". Zwiadowcy 30. Brygady Zmechanizowanej wraz z artylerzystami 26. Brygady Artylerii zniszczyli system walki elektronicznej "Stryż". AHS "Krab" spisał się znakomicie opis pod filmem

Zdjęcie Pierwsze armatohaubice Krab trafiły na wyposażenie ukraińskiej armii już w kwietniu 2022 roku. Stanowią niszczycielską siłę, której boją się Rosjanie / Rob Lee / Twitter

Polski Krab 1. Rosjanie 0

Ogromne wrażenie robi tak precyzyjne trafienie pociskiem artyleryjskim w dość niewielki obiekt, jakim jest Stryż-3. Ukraińcy musieli wykorzystać kierowany pocisk M982 Excalibur. To amunicja standardu 155-milimetrów, do dział wykorzystywanych w państwach NATO. W Ukrainie mogą nią strzelać zarówno armatohaubice brytyjskie AS90, niemieckie Panzerhaubitze 2000 i właśnie polskie AHS Krab.