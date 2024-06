Polski MiG-29 uszkodził budynki. Jak powstała fala uderzeniowa?

Destrukcyjne przekroczenie bariery dźwięku

Grom dźwiękowy to zjawisko przesunięcia dźwięku generowane przez samoloty lub inne obiekty poruszające się z prędkościami porównywalnymi do prędkości dźwięku w danym środowisku. W tym przypadku mówimy o powietrzu, zatem np. przy temperaturze 20 stopni Celsjusza, fala rozchodzi się z prędkością ok. 343 m/s.

Wówczas, gdy samolot porusza się szybciej niż ta prędkość dźwięku, to "dogania" on fale dźwiękowe, które sam wytwarza. W wyniku tego dochodzi do ich skumulowania w jednym punkcie. Wywołuje to gwałtowny wzrost ciśnienia powietrza, który odbiera się jako charakterystyczny huk. Jest to po prostu fala uderzeniowa.