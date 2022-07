Polskie drony bojowe dla Ukrainy. "To urządzenia światowej klasy"

— Wraz z kilkoma przyjaciółmi postanowiliśmy stworzyć zbiórkę, by wspomóc Ukrainę, tym razem naprawdę polskim orężem. Uwierzcie, w kwestii dronów naprawdę nie mamy się czego wstydzić - powiedział Jarosław Sterkowicz, współorganizator zbiórki na serwisie Pomagam.pl, przedsiębiorca z Krakowa i pasjonat polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Jarosław oraz Mateusz Kaczyński, freelancer z Białegostoku, postanowili, że zorganizują akcję wsparcia dla zajętej wojną Ukrainy. Ruszyła zbiórka internetowa . Już po pierwszym dniu na zbiórkę wpłacono ok. 50 tysięcy złotych. Na razie to kropla w morzu, ale organizatorzy i wspierający tę akcję są pewni, że uda się osiągnąć cel.

Polskie drony Warmate dla ukraińskiej armii

Jest nim zakup nowoczesnych dronów, zaawansowanego sprzętu do ich obsługi i broni od polskiej firmy WB Electronics. Chodzi o drony Warmate, należące do kategorii amunicji krążącej. Dron ma 1,6 metra rozpiętości skrzydeł, nieco ponad metr długości, a jego waga to blisko 6 kg. Pojazd może przebywać w powietrzu przez 60 minut, oferuje zasięg na poziomie 30 km, prędkość przelotu do 80 km/h i może odbywać loty na wysokości od 150 do 300 metrów.

Przedstawiciele firmy WB Electronics zadeklarowali, że zajmą się kontaktem z ukraińską armią, transportem i przekazaniem polskich dronów. Organizatorzy chcą przy okazji akcji pokazać Polakom i całemu światu, że w naszym kraju produkuje się świetny sprzęt, który zyskał uznanie za granicą.

Drony FlyEye to światowej klasy systemy obserwacyjne

Co ciekawe, w Ukrainie od wielu lat często wykorzystywano w walce z rosyjskimi separatystami polskie drony FlyEye, produkowane przez inżynierów WB Electronics. Są to urządzenia przeznaczone do zwiadu powietrznego.

Grupa WB zaprezentowała w kwietniu na targach POLSECURE w Kielcach również nowego drona. Jest to kompaktowy szturmowo-rozpoznawczy wielowirnikowiec. Urządzenie może być przenoszone w formie cylindra. Gdy zajdzie potrzeba jego uruchomienia i wysłania w misję, wówczas wystarczy wystrzelić go z wyrzutni lub zwolnić pierścień zabezpieczający i podrzucić w powietrze, a dron uruchomi się i odleci.

Urządzenie może pełnić rolę obserwacyjną lub uderzeniową. W tym drugim przypadku, dron jest wyposażany w ładunek wybuchowy, czyli realizuje misję kamikadze. Firma zapewnia też integrację z systemem AMSTA czy platformami UGV/USV/UAV. Drony mają też działać w systemie roju. Jak podaje serwis MiliMag, maksymalny zasięg lotu ma wynosić 2000 metrów przy długotrwałości lotu od 20 minut do 40 minut.