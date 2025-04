Tymczasem dopiero teraz, czyli po niespełna trzech miesiącach od tego wydarzenia, doszło do oddania pierwszych strzałów z potężnych maszyn na poligonie w Biedrusku koło Poznania. W sieci pojawiły się materiały zdjęciowe i wideo z ćwiczeń zorganizowanych przez Wojsko Polskie i MON. Te maszyny robią niesamowite wrażenie, a to ze względu na fakt, że Polska jako pierwsza w Europie ma do swojej dyspozycji je w najnowszej wersji SEPv3.

Polska armia ma docelowo otrzymać 250 czołgów Abrams w wersji M1A2 SEP v.3. W porównaniu do poprzednich wersji, zmiany objęły ulepszony pancerz kompozytowy, lepszą optykę, systemy cyfrowe i amunicję. Czołgi będą stacjonowały na wschodzie kraju, czyli na wschodniej flance NATO. Przede wszystkim będzie to 18. Dywizja Zmechanizowana i 1. Warszawska Brygada Pancerna.

Oprócz samych czołgów, do armii trafi również 26 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES i 17 mostów M1074 JOINT ASSAULT BRIDGE. Jak podało Ministerstwo Obrony Narodowej, wartość kontraktu, wraz z pakietem szkoleniowym, logistycznym i zapasem amunicji, wynosi ok. 4,75 miliarda dolarów. Oprócz najnowszych Abramsów, nasza armia ma na swoim wyposażeniu również 126 używanych czołgów Abrams starszej wersji.

Uzbrojenie pomocnicze składa się ze zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia CROWS z wielkokalibrowym karabinem maszynowym kal. 12,7 mm oraz dwóch karabinów maszynowych kal. 7,62 mm. Czołg Abrams M1A2 SEPv3 charakteryzuje się silną odpornością balistyczną i przeciwminową, zapewniając najwyższy poziom ochrony załogi, która w najnowszej wersji może zostać uzupełniona przez aktywny system ochrony pojazdu TROPHY. Niestety, czołgi dla Polski nie będą go posiadały, ale to może zmienić się w przyszłości.

Abramsa napędza silnik turbowałowy Avco Lycoming AGT-1500C o mocy 1103 kW (1500 KM) przy 3000 obr./min. Pozwala on maszynie rozpędzić się do 67 km/h na drodze i do 40 km/h w terenie. Zbiornik paliwa o pojemności 1909 litrów zapewnia zasięg do 425 km. Pierwsze sztuki Abramsa w wersji M1A2 SEP weszły na wyposażenie amerykańskiej armii w 1998 roku.