W ramach porozumienia hiszpański partner dostarczy zaawansowany system autopilota i nawigacji, który zostanie zintegrowany z polską platformą o stałych skrzydłach i możliwością pionowego startu i lądowania (VTOL). Projekt ma na celu stworzenie uniwersalnego systemu bezzałogowego o dużym udźwigu i długiej autonomii lotu.

ZEUS - elastyczna platforma VTOL/CTOL

Rodzina dronów ZEUS została zaprojektowana z myślą o maksymalnej modułowości i adaptacji do zróżnicowanych misji. Każda wersja oparta jest na wspólnej konstrukcji płatowca, która może zostać skonfigurowana w trybie VTOL (Vertical Take-Off and Landing) lub CTOL (Conventional Take-Off and Landing).

Dzięki temu jeden system może pełnić rolę taktycznego drona pionowego startu, jak i klasycznego bezzałogowca o długotrwałym locie. Konstrukcja aerodynamiczna o stałych skrzydłach zapewnia wysoką efektywność w locie poziomym, a silniki pionowe pozwalają na operacje w terenie bez pasa startowego.

Parametry techniczne platformy ZEUS:

Masa startowa: 100-250 kg (VTOL), do 350 kg (CTOL)

Udźwig: 30-120 kg (VTOL), do 150 kg (CTOL)

Czas lotu: od 12 do 24 godzin, w zależności od konfiguracji i ładunku

Napęd: hybrydowy układ spalinowo-elektryczny

Takie możliwości plasują ZEUS między lekkimi dronami taktycznymi a systemami klasy MALE, oferując zasięg i elastyczność w jednej platformie. Platforma ma być stosowana zarówno w zadaniach obronnych, jak i cywilnych - od misji zwiadowczych i obserwacyjnych po logistykę oraz działania poszukiwawczo-ratownicze.

Hiszpańska elektronika w polskiej konstrukcji

Kluczowym elementem partnerstwa jest integracja systemu autopilota i nawigacji opracowanego przez UAV Navigation-Grupo Oesía. To rozwiązanie stosowane już w wojskowych i przemysłowych bezzałogowcach, zapewniające pełną autonomię lotu nawet w środowiskach z zakłóceniami sygnału GNSS.

System wykorzystuje precyzyjną nawigację inercyjną oraz Visual Navigation System (VNS) - zestaw kamer i algorytmów komputerowego widzenia, które pozwalają dronowi określić pozycję względem otoczenia. Dzięki temu ZEUS zachowuje zdolność do kontynuowania misji w warunkach walki elektronicznej lub zakłóceń satelitarnych. Obie firmy deklarują, że współpraca ma charakter długofalowy i obejmuje rozwój przyszłych wariantów, w tym ZEUS G - wersji o zwiększonym zasięgu i ładowności, przeznaczonej do misji długotrwałych.

Dla Ekolot Aerospace & Defense to partnerstwo gwarantuje najwyższą niezawodność kluczowego komponentu naszego drona. Integracja systemu Grupo Oesía pozwala nam planować rozwój kolejnych wariantów ZEUS z pełnym zaufaniem do jakości

