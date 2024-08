Co to jest Obiekt 279?

A skąd wiadomo, że to właśnie Obiekt 279? Czołg ma charakterystyczny kształt kosmicznego spodka i wyposażony jest w cztery gąsienice, więc trudno pomylić go z czymkolwiek innym. Co więcej, już w marcu 2022 roku pojawiły się pewne doniesienia sugerujące, że Rosjanie zabrali Obiekt 279 na przejażdżkę, więc coś ewidentnie było na rzeczy.

A czym dokładnie jest Obiekt 279 i dlaczego nigdy nie trafił do produkcji? To radziecki eksperymentalny czołg ciężki, który charakteryzować miał się 4 gąsienicami osadzonymi na dwóch podłużnych pustych belkach, które były jednocześnie wykorzystywane jako zbiorniki paliwa. Miało to zapewnić zasięg ok. 300 km i dobre właściwości terenowe, co jest szczególnie ważne przy całkowitej masie bojowej maszyny wynoszącej prawie 60 ton (dla porównania najnowszy rosyjski czołg T-90 ma masę bojową 46,5 t).

Konstrukcja posiadała hydropneumatyczne zawieszenie i 3 stopniową przekładnię obiegową, co umożliwiało pokonywanie takich przeszkód, jak bagna, głęboki śnieg czy zapory przeciwczołgowe. Zwłaszcza że pod jej maską siedział 1000-konny silnik wysokoprężny 2DG-8M, pozwalający na osiągnięcie prędkości 55 km/h.