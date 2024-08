Skutkuje to zwiększoną responsywnością, dokładnością i odpornością na zagłuszanie. Yu-10, znany również jako Fish-10, wyposażony ma być również w zaawansowane kompozytowe moduły naprowadzania i napędu, dzięki czemu jego ogólne osiągi są porównywalne z najbardziej zaawansowanymi torpedami na świecie. Przy szacunkowym zasięgu co najmniej 50 km ma być podobny do amerykańskiej torpedy Torpeda Mark 48 w najnowszej generacji Mod7 wyposażonej w system Common Broadband Advanced Sonar System (CBASS) zawierający sonarowy nadajnik, wzmacniacz oraz inne urządzenia współdziałające, znacznie poprawiające zdolności śledzenia i celowania.

Chińska marynarka wojenna rośnie w siłę

Torpeda Yu-10 pokazana na filmie została wystrzelona z okrętu podwodnego Typu 039B z silnikiem Diesla, znanego również jako klasa Yuan. Obecnie Chiny mają w czynnej służbie 17 okrętów tego typu, przeznaczonych przede wszystkim do niszczenia okrętów podwodnych przeciwnika, więc stanowią one trzon konwencjonalnej floty okrętów podwodnych chińskiej marynarki wojennej.

Ich niezależny od powietrza układ napędowy (AIP) pozwala na dłuższe misje bez konieczności stosowania tlenu atmosferycznego, a dodatkowo ulepszona wersja Type 039C zapewnia większą ciszę i dyskrecję. Mówiąc krótko, chińska marynarka wojenna rośnie w siłę, a ostatnie próby morskie pokazują znaczący przełom w zakresie jej możliwości torpedowych.

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!