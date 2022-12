Pomysłowość Ukraińców w akcji. Przerobili starą wołgę na wóz rekonesansu

Cały system można rozłożyć w 15 minut. Ukraińscy żołnierze zapewniają jednak, że w przyszłości wprowadzą automatyzację całego systemu. Co ciekawe całość miała kosztować tylko 5 tys. dolarów, co w porównaniu do podobnego sprzętu wojskowego jest wręcz śmieszną kwotą. Ukraińcy zdają sobie sprawę, że ich rozwiązanie nie jest szczególnie nowatorskim uzbrojeniem. Jednak pierwsze testy wykazały, że w obecnych warunkach wojny sprawdza się idealnie.

Zdjęcie Ukraińcy podczas tworzenia swojej specjalnej Wołgi zainspirowali się podobnymi pojazdami budowanymi w USA. Tamtejsze wozy obserwacyjne służą do patrolowania granicy z Meksykiem, pomagając wyłapać nielegalnych imigrantów czy terrorystów / Elbit Systems of America

Ukraińska pomysłowość w czasie wojny

Wykorzystanie starej wołgi to nie pierwszy przykład ukraińskiej pomysłowości w czasie wojny. Całkiem niedawno ukraińscy żołnierze zaprezentowali "rakietowego pickupa", będący wyrzutnią rakiet postawioną na pace Forda F150 Raptor. Proste rozwiązanie, które już sieje piekło na rosyjskich pozycjach. Innym przykładem połączenia zabójczej broni z cywilnymi pojazdami są furgonetki, na których Ukraińcy umieścili wyrzutnie brytyjskich pocisków Brimstone. W ten sposób zdobyli kolejne mobilne wyrzutnie rakiet ziemia-powietrze.