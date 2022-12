Ukraińcy pokazali w akcji rakietowego pickupa. Jest nagranie

Lekka wyrzutnia MRLS "BM-8" na Fordach F150

Chodzi tutaj m.in. o prawdziwego woła roboczego i świetną terenówkę w postaci Forda F150 Raptor. Ukraińscy żołnierze umieścili na jego pace lekką wyrzutnię MRLS "BM-8", z której mogą być odpalane rakiety 80 mm S-8KO. Pojazd może wystrzelić do 12 rakiet. Warto tutaj dodać, że zwykle są one odpalane z samolotów.

Jak tłumaczą przedstawiciele SZU, zasięg rakiet wystrzeliwanych z pickupów przekracza 3 kilometry. Nie jest to dużo, ale musimy mieć świadomość, że mówimy to o cywilnym pojeździe. Rakiety 80 mm S-8KO świetnie uzupełniają ręczne wyrzutnie Javelin. Chociaż mają do nich podobny zasięg, to jednak o wiele większą siłę rażenia.