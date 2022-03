Potężne drony dla Polski. To one pacyfikują rosyjską armię na Ukrainie

Można śmiało powiedzieć, że pochodzące z Turcji nowoczesne drony Bayraktar TB2 pozwalają w wielu obszarach Ukrainy odnosić zwycięstwo w walce z rosyjskimi żołnierzami. Te maszyny świetnie sprawdzają się w misjach zwiadowczych oraz ofensywnych. Za ich pomocą ukraińska armia zniszczyła setki pojazdów wroga.

Na serwisach społecznościowych publikowanych jest wiele filmów, na których możemy zobaczyć zarówno wykonywane przez nie misje zwiadowcze, jak i efekty uderzeń pociskami w kolumny pojazdów czy nawet systemy kierowanych rakiet ziemia-powietrze 9K37 Buk i BM-21 Grad.

Reklama

Polska wzbogaci się o te maszyny już jesienią tego roku. Takie zapewnienie otrzymaliśmy od wiceministra obrony narodowej Wojciecha Skurkiewicza na antenie Polskiego Radia 24. Niestety, nie wiadomo, ile docelowo dostaniemy sztuk tych maszyn, ale jest wielce prawdopodobne, że będzie to kilkanaście pojazdów.

Co ciekawe, na Ukrainie od wielu lat często wykorzystywano w walce z rosyjskimi separatystami polskie drony FlyEye produkowane przez inżynierów WB Electronics gliwickiej spółki Flytronic. Są to małe drony zwiadowcze, ale według Ministerstwa Obrony Ukrainy, odgrywają one ogromną rolę w walce z rosyjskim agresorem.

Na pokładach Bayraktar TB2 znajdują się dwa rodzaje broni. Szybujące pociski przeciwpancerne MAM-L o zasięgu do 8 kilometrów oraz MAM-C z głowicami uniwersalnymi. Są one w stanie przebić do 200 mm stali RHA i razić odłamkami cele do 20 metrów od miejsca uderzenia. Drony mogą zabrać na pokład do czterech takich pocisków.

Bayraktar TB2 to bezzałogowe drony klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance). Dysponują długością 6,5 metra i rozpiętością skrzydeł na poziomie 12 metrów. 300-litrowe zbiorniki pozwalają na wykonywanie misji przez aż 27 godzin i loty w zasięgu 150 kilometrów. Drony mogą odbywać loty na wysokości do 8200 metrów i rozpędzić się do 220 km/h. To wszystko jest zasługą pojedynczego silnika Rotax 912 iS o mocy 100 KM.