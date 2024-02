Potężne wsparcie dla Ukrainy z dalekiego, tropikalnego kraju

Systemy 9K33 Osa-AKM służyły Siłom Zbrojnym Ukrainy od początku wojny. Chociaż może wydawać się, że to przestarzały system, jak na realia XXI wieku, to jednak świetnie sprawdzają się np. w neutralizacji dronów kamikadze. Ukraińcy są przekonani, że ekwadorskie systemy pomogą im lepiej radzić sobie z coraz częstszymi atakami na ich pozycje za pomocą różnej maści rosyjskich bezzałogowców.

Ekwador wyśle na Ukrainę systemy obrony Osa-AKM

9K33 Osa to sowiecka konstrukcja samobieżnego zestawu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu, przeznaczonego do niszczenia wrogich celów powietrznych. Jego charakterystyką jest wysoka mobilność i autonomiczność. Co najważniejsze, całość systemu, począwszy od wyrzutni po radar, znajduje się na podwoziu jednego pojazdu sześciokołowego. Gdy pierwszy seryjny wariant 9K33 Osa wszedł do służby w 1972 roku, był też pierwszym w pełni autonomicznym zestawem przeciwlotniczym na świecie.