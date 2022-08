Ambasada USA w Wilnie ogłosiła, że do litewskiego portu w Kłajpedzie przypłynął okręt desantowy typu Wasp USS Kearsarge z 22 Morskiego Korpusu Ekspedycyjnego. Jak poinformowała amerykańska placówka: "Jest tutaj, aby zademonstrować jedność i solidarność z Litwą i innymi sojusznikami NATO."

Z kolei w oświadczeniu 22 Morskiego Korpusu Ekspedycyjnego można przeczytać również, że marynarze będą mieli okazję odwiedzić historyczne miasto Kłajpeda, jednocześnie "wzmacniając więzi między Stanami Zjednoczonymi a krajami, które nazywają Morze Bałtyckie domem."

Amerykańskie wsparcie na Morzu Bałtyckim

Statek ma 257 metrów długości i 60 m szerokości, może także poruszać się z prędkością 22 węzłów (41 km/h). W skład uzbrojenia wchodzi RIM-7 Sea Sparrow, jest to rakietowy przeciwlotniczy i przeciwrakietowy system pokładowy krótkiego zasięgu, a także pociski RIM-116 Rolling Airframe Missiles - małe i lekkie pociski naprowadzane na podczerwień. Są to rakiety typu ziemia-powietrze. Można tutaj znaleźć także automatyczne karabiny maszynowe 25 mm i system broni zbliżeniowej Phalanx. Służy on do obrony wojskowych jednostek pływających i atakuje cele powietrzne, w tym samoloty i pociski, a także małe łodzie. Ponadto okręt posiada wyrzutnie "pocisków wabiących, które wzmacniają przeciwokrętową obronę przeciwrakietową.

Załoga liczy ponad 2 tysiące osób. USS Kearsarge mieści poduszkowce do szybkiego przemieszczenia wojsk oraz samoloty szturmowe AV-8B Harrier do wsparcia lotniczego. W zależności od misji może przenosić także myśliwce F-35B, śmigłowce szturmowe AH-1W, samoloty MV-22B Osprey, ciężkie śmigłowce CH-53E Super Stallion, czy śmigłowce użytkowe UH-1Y Venom. Statek został oddany do użytku w 1992 roku.